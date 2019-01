Pavel Filip: Pedagogii din şcoli şi grădiniţe au primit compensaţiile anuale de 2.000 de lei

Pedagogii care activează în școlile primare, gimnazii, licee și în alte instituții de învățământ general public, precum și educatorii din grădinițe, au primit compensaţiile de două mii de lei anual. O declaraţie în acest sens a fost făcută de către prim-ministrul Pavel Filip în cadrul şedinţei Guvernului.



"Un alt subiect despre care am discutat, iarăşi vorbesc despre educaţie, ţine cel despre cei 2.000 de lei care i-am plătit profesorilor la început de an pentru rechizite de birou, suplimentar la salariul pe care îl primesc.



Adevărat este că regulamentul prevedea mai multe chestiuni care ţin de birocraţie cu prezentarea cecului, rapoarte către conducătorul instituţiei, însă noi am decis să eliminăm aceste cerinţe birocratice. Şi cu atât mai mult acordarea acestor beneficii şi cadrelor manageriale, care realizează activitate didactică la locul lor de muncă", a declarat prim-ministrul, Pavel Filip.



În acest sens, astăzi, va fi aprobată o hotărâre de Guvern.



PUBLIKA.MD aminteşte că peste 1500 de tineri specialiști repartizaţi de minister în instituțiile de învățământ din țară vor primi alocații majorate în primii trei ani de activitate. Pentru absolvenții facultăților pedagogice indemnizaţia va crește de la 45 la 120 de mii de lei, iar pentru absolvenții colegiilor de profil alocaţia se va majora până la 96 de mii de lei, cu 60 de mii de lei mai mult decât în prezent.



Totodată, cadrele didactice cu studii superioare vor avea o indemnizație în valoare de 40 mii de lei anual. La rândul lor, absolvenţii colegiilor pedagogice vor primi câte 32 de mii de lei pe an. De alocaţii vor beneficia şi tinerii profesori care s-au angajat în acest an, dar şi cei care activează al doilea şi al treilea an.