Dieta cu usturoi. Rezultate uluitoare după o lună

Usturoiul are un efect miraculos când vine vorba de scăderea în greutate. Este considerat a fi un bun supresor al apetitului şi stimulează metabolismul să ardă în mod eficient depozitele de grăsime.



Aroma puternică a usturoiului stimulează centrul de saţietate de la nivelul creierului, determinând astfel instalarea mai rapidă a senzaţiei de saţietate.



Mai exact, usturoiul reduce apetitul alimentar prin creşterea senzitivităţii creierului la leptină-hormonul care reglează metabolismul şi apetitul.



În plus, usturoiul stimulează producţia de norepinefrină, un neurotransmiţător care are rolul de a intensifica metabolismul. Vezi cum te ajută usturoiul să ai un abdomen plat.



Dieta cu usturoi este una simplă, care nu impune un regim alimentar special. Iată cum se ține:



Se iau 8 căței mari de usturoi, se curată, se zdrobesc într-un mojar de lemn sau pe un tocător de lemn, apoi se amestecă cu 250 g miere de albine și 500 ml oțet de mere și se bagă într -un borcan de 800 g, închis cu capac.



Compoziția se lasă trei zile la rece , în cămară, amestecandu-se de două- treiori pe zi, cu o lingură de lemn .



După cele trei zile, se ia câte o lingură dimineață și altă seară. Un borcan va ajunge o lună. Când se termină, preparați o cantitate nouă și continuați dieta.



Efectul usturoiului nu daunează stomacului, fiind compensat de cel al mierii. Primele rezultate vizibile apar după o luna de cură de slăbire cu usturoi.