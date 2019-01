Ce spun astrele azi, 29 ianuarie

Berbec

Veti fi ceva mai sensibili din punct de vedere psihic si nervos; trebuie sa aveti grija sa va odihniti suficient si sa evitati, pe cat posibil, actiunea factorilor de stres. De asemenea, evitati adaugarea altor elemente care va pot face irascibili, precum alcoolul sau tutunul. Aveti o inclinare mai puternica spre nostalgie, spre melancolie si, din pacate, va deprimati foarte usor. Aminitiri din trecut va indeamna la rememorarea unor momente, unele placute, altele mai putin. Aceasta stare melancolica nu va prinde deloc bine, asa ca ar fi potrivit sa faceti ceva pentru a iesi rapid din ea, pentru a nu lasa depresia sa puna stapanire pe voi.



Taur

Dati atentie sporita chestiunilor financiare; sunteti mai susceptibili a face erori in acest domeniu, decat in alte zile. Trebuie sa alegeti cu atentie afacerile pe care le initiati, pentru ca repercursiunile unor alegeri gresite se pot resimti pe termen lung; pierderile pot fi semnificative. Climatul astral va favoriza relatii sentimentale linistite, calme, fara turbulente care sa va afecteze linistea psihica. Uneori, atat de calme ca devin monotone. Izbucnirile de pasiune isi au rolul lor in revigorarea relatiei de cuplu. Tineti cont mereu de faptul ca daca veti cultiva, zi de zi, o gandire pozitiva, veti trece mai usor peste eventuale esecuri sau dezamagiri.



Gemeni

Pentru a lupta cu stresul de zi de zi si a evita imbatranirea prematura, faceti cat mai mult sport in fiecare zi; endorfinele va confera o stare de bine si va tin energici si activi. Adoptati aceasta filosofie de viata si n-o sa va para rau! In unele cazuri, constrangerile domestice vor deveni greu de suportat si veti fi mult mai putin dispusi sa faceti concesii, in acest plan al vietii voastre. Atitudinea nu este deloc benefica unor evolutii pozitive in ceea ce priveste relatia cu partenerul. Ar trebui sa va ganditi bine daca ar fi oportun sa va dati sentimentele pe fata sau sa disimulati, intr-o oarecare masura, pana veti trece peste aceste sentimente. Daca veti trece...



Rac

Restrictiile nu sunt niciodata confortabile, dar parca astazi, astfel de situatii par si mai insuportabile. Evenimentele care impun disciplina si conformitate nu va vor aranja deloc, iar tendinta de insubordonare, de rebeliune, chiar, va fi destul de puternica. Ar fi intelept sa va opriti mai mult ca de obicei si sa analizati situatiile in care va gasiti; doar apoi actionati, in functie de circumstante. In plan sentimental, este bine sa actionati cu mai multa sensibilitate si dechidere, sa va ascultati mai mult partenerul, mai ales daca simtiti ca acesta are ceva de spus. Flexibilitatea va fi cea care va va asigura succesul pe parcursul zilei.



Leu

Aveti grija la impulsivitati astazi. Climatul astral este foarte fierbinte si va indeamna la iesiri mai putin cugetate. Si actiunile trebuie sa vi le temperati, pentru ca alfel, va trebui sa suportati consecinte care nu va vor fi deloc pe plac. Daca simtiti ca lucrurile se aprind mult prea mult, cel mai intelept ar fi sa faceti un pas inapoi si sa va calmati, pentru ca si situatia sa se poate destinde. Urmariti-va scopurile cu persevernta, insa aveti grija ca, in acest timp sa nu-i afectati pe cei din jur, sa nu produceti pagube colaterale. Acordati suficienta atentie si familiei; o atitudine neglijenta fata de membrii acesteia poate provoca rani persistente.



Fecioara

Ganditi-va la castig, pentru ca o mentalitate de invingator are mari sanse sa va asigure victoria. Daca veti pleca din start demoralizati, este aproape sigur ca nu veti avea succes, asa cum v-ati dori. Optimismul va va fi aliat de nadejde, avand in vedere ca dispuneti de energia necesara; nu va veti putea plange de lipsa de combustibil. Urmati-va drumul cu cat mai multa perseverenta si fermitate, chiar daca, in acest proces, va veti ciocni de alte persoane, cu interese similare. Este de dorit sa actionati etic, insa competitiv. In familie, fiti diplomati in medierea conflictelor si discutati cu partenerul despre problemele care va framanta.



Balanta

Comunicarea este foarte importanta astazi; trebuie sa va controlati tonul, momentul si cat vorbiti, in functie de imprejurari. Orice campanie ati desfaura, mesajul trebuie sa fie cat mai la obiect. N-are nici un rost sa vorbiti mult si fara esenta; fiti scurti si concisi si veti avea mult mai multe de castigat. Puneti-va mintea la contributie, pentru a va indrepta catre experiente pozitive; folositi informatiile noi si interesante, gasiti-va la noi activitati si noi puncte de interes. Monotonia nu va va face deloc bine, intrucat va va frana evolutia; veti fi extrem de plictisiti, in acest caz, si, mai rau, lipsiti de motivatie. In a doua parte a zilei s-ar putea ca toata comunicarea sa cunoasca perturbatii, cu momente de tensiune. Vedeti despre ce este vorba si daca mai este cazul sa continuati sau nu.



Scorpion

Este o zi perfecta pentru a va plasa in lumina reflectoarelor, pentru a le arata celorlalti ca existati si ca trebuie sa sa tina seama de voi, chiar daca, de regula, va place sa fiti retrasi si sa actionati din umbra. S-ar putea sa fie nevoie sa preluati conducerea, in unele imprejurari, si nu ar trebui sa dati deloc inapoi de la aceasta responsabilitate. Chiar daca spiritul razboinic este dominant, nu uitati sa va manifestati compasiunea fata de cei mai putin norocosi ca voi si sa ajutati, acolo unde este cazul si unde ajutorul vostru este oportun. Actiunile intreprinse fara o consultare prealabila vor avea darul de a crea tensiuni in viata de cuplu. Nu faceti pasi imprudenti, de acest fel!



Sagetator

Este o zi perfecta pentru a adauga ceva stralucire vietii voastre. Daca zilele trecute au fost seci si fara culoare, este nevoie sa actionati de urgenta pentru a schimba aceasta stare de lucruri. In plan profesional, trebuie sa luati situatia in propriile maini si sa va urmariti cu perseverenta propriile scopuri, deoarece aveti sprijinul unei puternice intuitii. In plan sentimental, ar fi bine ca relatiile pe care le-ati lasat in urma sa ramana acolo, mai ales daca au provocat complicatii in viata voastra. Incercati ceva nou, mai degraba, decat sa pierdeti timpul cu ceva vechi si deja expirat; decat sa tanjiti dupa ceva nociv, care nu a fost OK nici la vremea respectiva, cu atat mai putin acum.



Capricorn

Astazi veti fi coplesiti de emotii, iar acest lucru va va face putin cam irascibili. Aveti mare grija ca, in aceasta stare de spirit, sa nu va luati de cei din jur fara motiv. Psihic sunteti foarte volatili si va fi foarte usor pentru adversari sa va faca sa va pierdeti cumpatul. Este un moment periculos pentru voi, deoarece ati putea suferi prejudicii mari, daca veti izbucni in imprejurari inoportune. Nu prea veti avea chef de nimic si nici energie, avand in vedere ca mintea voastra va fi extrem de surescitata de starea nervoasa care va domina. Daca aveti posibilitatea sa va retrageti undeva unde puteti tipa fara sa va auda nimeni, pentru a va descarca, n-ar fi o idee rea sa faceti asta.



Varsator

Veti fi foarte protectivi la adresa apropiatilor sau prietenilor; nu veti ezita sa interventi, daca acestia sunt atrasi in cine stie ce intamplari incorecte. Nu prea aveti de ce sa fiti draguti, daca adversarii nu tin seama de anumite reguli etice si de bun simt. In plan personal, sensibilitatea si intelegerea de care dati dovada va aduce multa apreciere si promisiuni de suport neconditionat in viitor. S-ar putea ca, in unele cazuri, aceste promisiuni sa fie doar iluzii, dar acest lucru se va vedea in timp. Se prea poate sa va confruntati cu ameteli, din diverse cauze. Daca suspectati ca simptomele inseamna ceva mai mult decat lipsa de odihna sau de hrana, adresati-va unui specialist.



Pesti

Aceia dintre voi care isi desfasoara activitatea in cadru ierarhic, ar putea primi o serie de responsabilitati suplimentare, astazi; acest lucru va va da peste cap planurile stabilite si va va face agitati, nervosi. Daca veti merge pe aceasta cale si nu veti reusi sa va calmati, pentru a incerca sa rezolvati chestiunile care vi s-au pus in fata, s-ar putea sa ratati sansa de a obtine o bonificatie sau o promovare. S-ar putea sa fiti testati, iar reactia voastra din acel moment sa fie esentiala. Este normal ca, in a doua parte a zilei, sa va simtiti obositi, letargici. Este posibil sa fie nevoie sa amanati planurile facute cu familia. Daca chiar nu puteti participa, explicati de ce ... Nu folositi insa aceasta situatie drept scuza!