Theresa May le-a spus miniştrilor că va elimina posibilitatea unui Brexit fără Acord

Prim-ministrul britanic Theresa May le-a spus miniştrilor că nu va accepta ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord, dar nu este pregătită să elimine în mod public această posibilitate, conform unei surse guvernamentale citate de The Sun.



Conform informaţiilor obţinute de The Sun, May le-a transmis miniştrilor că eliminarea în mod public a opţiunii unui Brexit fără acord va duce la pierderea unor elemente-cheie în negocierile cu reprezentanţii Blocului comunitar.



Liderii Uniunii Europene ar accepta prelungirea negocierilor pe tema Brexit doar în anumite condiţii, pe termen limitat, a declarat miercuri Michel Barnier, negociatorul Uniunii Europene, subliniind că Marea Britanie trebuie să ofere clarificări despre viitoarea relaţie bilaterală.



Camera Comunelor urmează să dezbată şi să voteze a doua variantă a acordului pe data de 29 ianuarie.