Plahotniuc, prezentare video: Suntem gata să susținem examenul în fața cetățenilor

Liderul PDM, Vlad Plahotniuc este mândru că s-a născut în Moldova şi onorat că poate să facă lucruri bune pentru toţi cetăţenii ţării noastre. El dă asigurări, într-o postare pe Facebook, că echipa PDM va fi şi în continuare Pro-Moldova.



“Mă mândresc cu oamenii din Nisporeni și cu oamenii din Moldova. Mi-am investit toată energia și determinarea pentru binele oamenilor și al țării mele. Eu și întreaga echipă democrată vom continua să fim #PentruMoldova”, se conţine în postarea lui Vlad Plahotniuc.



Mesajul de pe Facebook, este însoţit de un spot video, în care liderul PDM îşi expune gândurile şi ideile, la un forum al formaţiunii, desfăşurat la Nisporeni.

„Sunt bucuros de fiecare dată să mă revăd aici acasă. Când vorbesc cu oamenii din Grozeşti, îmi amintesc de locurile copilăriei mele. Am avut o viaţă frumoasă aici, în Nisporeni”, notează Vlad Plahotniuc.



În opinia sa, cetăţenii vor aprecia la justa valoare performanţa actualei guvernări, al cărui vârf de lance este Partidul Democrat din Moldova.



„O dată la patru ani, partidele politice dau un examen în faţa cetăţenilor. Şi acum a venit timpul să o facem, iar cetăţenii o să notifice ce am făcut noi fiind la guvernare, din 2016”, spune fruntaşul democrat.



Vlad Plahotniuc consideră că PDM are suficiente argumente, pentru a miza pe sprijinul electoratului.



„Astăzi, avem foarte multe să le spunem oamenilor, ce am făcut pentru ei. Am putut, de exemplu, să ne permitem să majorăm salariile unor categorii care de foarte mult timp nu au majorate, la profesori, la cadrele medicale, la mulţi-mulţi bugetari”, a mai spus Vlad Plahotniuc.

