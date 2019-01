Diplomat, despre Sandu: Știu despre ea foarte multe lucruri, despre cum copiii practic erau otrăviți cu produse necalitatice când era ministru

Scopul partidelor de dreapta este să ajungă în Parlament nu în interesul cetățenilor, ci pentru ”a se angaja la lucru” și pentru a primi salarii bune. De acest lucru este convins diplomatul Valeriu Poia, fost ambasador în Belarus. Declarația a fost făcută la emisiunea Important de la TVC 21. Mai mult, Poia își pune întrebarea cât de sinceri sunt Maia Sandu și Andrei Năstase, care au dezamăgit deja cetățenii.



”Sandu a contribuit cel mai mult la distrugerea sistemului de învățământ. Mai mult, anume în acea perioadă în școli copii erau practic otrăviți cu produse necalitative. Acum sunt din cei care o apără, care spun că e cinstită. Unde este onestitatea ei?”, se întreabă diplomatul.



Nu este mai bun, în opinia lui Poia, nici Năstase, care a mințit deja oamenii, când afirma că Platforma DA va rămâne o mișcare civică și nu va fi transformată în partid.



”Despre Năstase vreau să spun că nu este o persoană competentă. Dânsul a rămas uimit de faptul că a câștigat alegerile locale în Chișinău și, chiar dacă i s-ar fi permis să-și exercite mandatul, nu ar fi făcut nimic. Se victimizează, zice că guvernarea îi pune piedici, etc. El este un scandalagiu. Nu are niciun fel de experiență. Nu văd persoane competente în acest bloc electoral ACUM. Maiei Sandu nu i-aș da o funcție mai înaltă decât cea de specialist superior în vreun departament. O spun în baza experienței dânsei la Educație. Știu despre Maia Sandu foarte multe lucruri, poate chiar mai mult decât știe CNA-ul. Am fost martor la modul cum se organizau licitațiile și erau stabilite firmele care să livreze produsele alimentare”, a venit cu unele dezvăluiri diplomatul.



Poia nu este de o părere mai bună nici despre partidele de pe stânga politică.



”Partidul Nostru. Liderul acestuia, mai mult decât să critice la TV 8, să vorbească despre nu mai știu care tone de caviar, ciocolată, case, etc, nu știe nimic altceva. Oamenii, când aud că se vorbește despre asemenea lucruri pe care ei nu le au, devin agresivi și, din cauza acestei agresivități nu iau decizii corecte. Când vorbește despre liderul PD și îi dă diverse calificative, n-ar strica să se privească pe sine dintr-o parte. Stă la Moscova și crede că știe tot. Să vină în țară și să fie politician”, i-a făcut o descriere Poia lui Renato Usatîi, care se ascunde la Moscova de justiția din Moldova.



Iar despre socialiști, diplomatul a menționat scurt că din toate promisiunile electorale anterioare, nu au realizat niciuna.