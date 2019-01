Mesaje despre nevoile oamenilor vs atacuri și declarații pline de ură. Vezi cum s-au lansat în electorală PDM și ACUM

Mesaje cu realizări, despre nevoile oamenilor, versus acuzații pline de ură și îndemnuri la violență. Vorbim despre lansarea în campania electorală a PDM și a binomului PAS-PPDA.



PDM a adoptat sloganul ”Fapte, nu vorbe!”, iar discursurile rostite în fața sediului formațiunii au fost echilibrate, axate pe realizări și proiecte concrete, menite să îmbunătățească viața oamenilor.



”Intrăm în campanie cu fruntea sus, cu convingerea că pentru noi vorbesc faptele, nu vorbele. Împreună cu echipa PDM, cu guvernul, cu autoritățile publice locale, toți oamenii din echipa PDM, am obținut rezultate concrete, chiar dacă în 2016 erau foarte puțini cei care credeau în succesul nostru. În trei ani de guvernare, PDM a reușit să facă atât, cât nu au reușit toate guvernele precedente”, a declarat președintele PDM, cap de listă al formațiunii, dar și candidatul pe circumscripția din Nisporeni, Vlad Plahotniuc.



În schimb, liderul PPDA, Andrei Năstase, a abordat o retorică agresivă, plină de mesaje distructive, la limita decenței. ”Plahotniuc și Dodon ne-au făcut atâta rău, iar dacă vom sta acasă aceștia ne vor face și mai mult rău (...) Noi suntem cei care putem declanșa asaltul final și democratic împotriva acestui regim (..). Prin prezența masivă la vot împotriva unei guvernări criminale, doar așa ne vom putea face dreptate, ne vom lua țara înpoi”, a declarat Andrei Năstase.



Și premierul Pavel Filip, numărul doi pe lista PDM, a abordat un discurs echilibrat, declarând că guvernarea și-a făcut datoria față de oameni și le cere acum încredere pentru continuarea reformelor.



”Am știut să administrăm bine banul public și am putut să-l investim în sprijinul oamenilor și modernizarea țării. Am pus fundamentul bunăstării și în următoarea perioadă urmează să crească. Angajamentele noastre nu sunt doar promisiuni. Această continuitate înseamnă mai bine pentru oameni, mai mult pentru Moldova”, a punctat Pavel Filip.



Altfel a sunat mesajul liderei PAS, Maia Sandu. Aceasta a adoptat un limbaj contondent, la limita corectirudinii și a decenți. S-a creat chiar impresia că, la un moment dat, Maia Sandu va începe să înjure.



Noi nu mai putem răbda această nedreptate, când o gașcă de bandiți își bat joc de cetățeni. Acum timpul lor s-a scurs”, a declarat Maia Sandu.

În discursul său, președintele Parlamentului, Andrian Candu, a insistat că o campanie electorală înseamnă o competiție de idei, viziune, a faptelor, a realității, o competiție la finalul căreia alegătorul să decidă și să aleagă pe cei mai buni.



Altfel vede perioada electorală secretarului general al PAS, Igor Grosu.



”Noi suntem cu toţii determinaţi să dăm un şut, ştiţi voi unde, acestor bandiţi, acestor hoţi”, a spus unul din adjuncții Maiei Sandu.