Ce spun astrele azi, 23 ianuarie

Berbec

Undeva, pe parcursul zilei, veti avea de-a face cu o exacerbare emotionala, care va va demola, in parte, echilibrul interior. Cei din jur, cunostintele apropiate, vor fi uimiti de schimbarea voastra de atitudine, destul de brusca si neprevazuta. Pentru ca, din pacate, reactiile initiale nu vor fi foarte calculate, lundu-va chiar si pe voi insiva prin surprindere. Cu cat mai repede va va reveni autocontrolul, cu atat mai putine pagube vor exista. Unii dintre voi vor avea posibilitatea sa-si concentreze emotiile in sentimente puternice pentru o anumita persoana. Este un moment potrivit pentru a da cartile pe fata cu aceasta persoana, de a vorbi deschis si de a decide clar directia in care veti merge.



Taur

Activitati neasteptate ar putea sa va forteze sa amanati, din nou, anumite proiecte personale care inseamna foarte mult pentru voi. Este foarte frustrant; acest fapt va creaza o stare de nervozitate, care nu va ajuta deloc in interrelationarea cu cei din jur. Daca ati putea, v-ati retrage undeva, departe, pentru a va pune la punct chestiunile respective, si abia apoi sa va intoarceti la celelalte probleme pe care trebuie sa le solutionati. Din pacate, pentru multi dintre voi, acest lucru nu este posibil, de aceea trebuie sa va impuneti rabdare si sa folositi timpul cu intelepciune. Calmati-va nervii, pentru ca starea voastra interioara sa revina cat mai repede la liniste; altfel, puteti experimenta chiar probleme de sanatate.



Gemeni

Este o zi in care va trebui sa va mentineti o pozitie ferma si sa le aratati tuturor ca sunteti o persoana de care trebuie sa se tina seama. Nu trebuie sa fiti violenti, nici in limbaj, nici in comportament. Trebuie sa gasiti o metoda cat mai eleganta, in fata careia cei care au ceva de comentat sa se gaseasca dezarmati. Folositi-va de energia oferita de climatul astral al zilei de astazi pentru a pune la punct proiecte care au ramas, din varii motive, fara o finalizare concreta. Este important sa va adunati, sa preluati haturile propriei voastre vieti si sa stabiliti o directie clara si concisa. In relatia cu partenerul, este bine sa fiti la fel de deschisi, de sinceri, chiar daca, uneori, acest lucru poate aduce prejudicii. Sa speram ca nu va fi cazul vostru!



Rac

Astazi ar trebui sa fie o zi in care sa reevaluati unii pasi pe care i-ati facut in ultima perioada. S-ar putea sa fie nevoie sa mai si dati inapoi, pe ici pe colo, daca simtiti ca ati mers prea departe. Nu trebuie sa aveti retineri in acest sens. Daca veti sti cum sa manevrati lucrurile, veti reveni rapid la stadiul actual. Atmosfera zilei va aduce in prim plan aminitiri din trecut, chiar in mod inconstient, ce vor avea darul de a va rascoli si de a va stopa, pentru un timp, din elanul muncii pe care o desfasurati. Ar putea fi un moment in care traume din trecut se rezolva, iar greutatile care va apasau de mai mult vreme vor fi inlaturate.Dati-va un ragaz, insa nu pierdeti foarte multa vreme cu nostalgii, ci reveniti rapid in prezent si achitati-va de responsabilitatile asumate.



Leu

Ar fi bine ca astazi sa nu va prea stea nimeni in cale, pentru ca aveti o verva nemaipomenita si nu va poate sta nimeni si nimic in cale. Putini vor fi cei care vor reusi sa tina pasul cu voi. Va veti simti ca un motor cu aburi, care este, in permanenta, alimentat cu carbuni. Agitatia aceasta ar putea chiar sa-i oboseasca pe cei din jur, care ar putea hotari ca, mai bine, sa va lase in pace sa va descarcati, sa reveniti la starea de normalitate. Aveti grija, pentru ca tendinta de a le cere foarte mult celorlalti va fi dominanta si, din aceasta cauza, ati putea strica relatii care, altfel, n-ar avea nici o alta problema. Nu trebuie sa-i judecati pe toti dupa propria masura, ci dupa individualitatea fiecaruia.



Fecioara

Un anumit proiect de suflet, de care v-ati atasat foarte mult, s-ar putea sa necesite mai multa munca individuala, iar aceasta munca v-a trebui realizata azi, acum, fara intarziere. Este posibil sa vi se para foarte greu, la un anume moment, dar este neaparat nevoie sa va concentrati, pentru a obtine cele mai bune rezultate. Si pauzele ocazionale, pentru a va limpezi mintea, vor fi absolut necesare. Daca veti lucra neintrerupt, la un anume moment s-ar putea sa ajungeti in pana de idei. Permiteti-va perioade de respiro, in care sa va reincarcati pozitiv. La finalul zilei, aveti mari sanse sa fiti foarte multumiti cu ceea ce ati realizat astazi.



Balanta

Nu puteti sa va asumati raspunderea principala tot timpul, pentru toate cate se intampla. Trebuie sa mai lasati si pe altii sa ia initiativa. Trebuie sa mai impartiti din responsabilitati si cu ceilalti din jur. De asemenea, este recomandabil sa colaborati cu partenerul de cuplu in rezolvarea probelemelor care va privesc pe amandoi; ganditi-va ca succesele pot sa va bucure, dar esecurie vor fi puse doar pe seama voastra. Si-apoi, tendintele autoritariste care vor domina personalitatile voastre astazi, ar putea avea un impact negativ asupra evolutiilor din acest sector al vietii voastre. Adoptati un comportament potrivit, care sa nu va creeze si mai multe probleme decat aveti in prezent.



Scorpion

Desi toate lucrurile par clare, la inceputul zilei, este foarte posibil sa va confruntati, foarte curand, cu o rasturnare de situatie. Trebuie sa fiti pregatiti sa faceti fata acestei schimbari radicale, chiar daca nu va convine deloc cand planurile va sunt date peste cap. Dozati-va eforturile de o maniera constructiva, nu va cheltuiti energiile pe crize de nervi. In acest context, relatiile cu apropiatii s-ar putea sa aiba de suferit, daca va veti lasa dominati de impulsuri; va trebui sa adoptati o atitudine ponderata, astfel incat sa aplanati eventualele situatii tensionate care ar putea sa apara. Un anume disconfort la nivel renal poate sa apara pe parcursul zilei.



Sagetator

Rutina de zi cu zi poate aduce prejudicii, atat in viata de cuplu, cat si in plan profesional. Daca simtiti ca ati intrat intr-o astfel de etapa, este bine sa faceti ceva pentru a schimba lucrurile. A va lasa dusi de curent, fara sa faceti nimic, nu este o optiune potrivita, la acest moment. Sa nu va fie teama sa va incredeti in propriile instincte si propria imaginatie. Daca va stabiliti obiective ceva mai inalte, trebuie sa va impuneti curaj pentru a le urmari. Informati-va mai atent asupra chestiunilor care va intereseaza si implicati-va mai activ in rezolvarea problemelor domestice. Gasiti timp si pentru voi insiva! Va va ajuta sa ganditi mai bine.



Capricorn

Oportunitatile nu vor lipsi, pentru voi, astazi. Totusi, climatul astral nu va va sustine foarte mult atentia si interesul, astfel incat sa profitati din plin de tot ceea ce vi se ofera. Va trebui sa faceti eforturi substantiale pentru a nu pierde momentele potrivite pentru a actiona. Problemele financiare existente sau care vor aparea pe parcurs vor putea fi rezolvate daca veti actiona cu chibzuinta si veti taia din cheltuielile care nu sunt neaparat necesare; oricat de mari ar fi tentantiile, este nevoie de abstinenta in aceasta directie. Aveti grija de voi insiva, pentru ca sunteti predispusi la dureri de cap, mai ales daca veti avea o zi foarte solicitanta.



Varsator

Se pare ca ati asteptat cam mult din partea celor din jurul vostru. Daca va stabiliti asteptari prea mari, se mai intampla sa fiti si dezamagiti. Sau poate ca nici nu era cazul sa solicitati persoanele respective intr-o astfel de maniera. In functie de situatie, trebuie sa va adaptati actiunile astfel incat sa va multumeasca si pe voi si pe ceilalti. Tendinta zilei va fi de a va impune propriul punct de vedere, insa nu fiti mult prea autoritari. Incercati sa faceti acest lucru cu ceva mai multa subtilitate si veti avea reusita garantata. Organizarea riguroasa a timpului va poate ajuta in atingerea, cu mai multa usurinta, a obiectivelor stabilite.



Pesti

Un aer de suspiciune s-ar putea sa apara in legatura cu un parteneriat sau chiar o relatie de prietenie. Nu trebuie sa va bazati pe zvonuri, in aceasta privinta, ci pe fapte clare si bine stabilite. Daca veti incepe sa faceti acuzatii neintemeiate, cu siguranta lucrurile nu vor merge deloc bine pentru voi si veti distruge, intr-o clipita, relatii care dureaza, poate, de foarte multa vreme. In plan profesional, este bine sa fiti foarte atenti la detalii, pentru ca ele vor face diferenta, astazi. La fel si in plan personal, urmariti semnalele pe care vi le trensmite propriul corp, si veti sti cum va fi mai bine sa actionati pentru a va mentine o stare de sanatate optima.