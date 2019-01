Candu: Maia Sandu și Andrei Năstase sunt împotriva voinței a 80% din cetățeni care sunt pentru reducerea numărului deputaților

Îndemnurile șefilor blocului ACUM de a boicota referendumul pentru reducerea numărului deputaților confirmă că Maia Sandu și Andrei Năstase mint cu nerușinare alegătorii. Asta în condițiile în care exponenții acestui bloc au militat recent pentru micșorarea numărului aleșilor poporului. Acest lucru a fost scos în evidență de către președintele Parlamentului, Andrian Candu, la o conferință de presă.



”Este stranie abordarea celor de la ACUM, care acum jumătate de an vorbeau și colectau semnături pentru un Parlament mai mic, iar acum sunt împotriva referendumului. Ei cer cetățenilor să boicoteze referendumul – să înțelegem că iarăși a fost un fals, că nu au fost sinceri, că sunt împotriva ideii susținute, potrivit datelor noastre, de 80 la sută dintre cetățeni. Să înțelegem că Maia Sandu și Andrei Năstase sunt împotriva acestei idei”, a declarat Andrian Candu.



Acesta a precizat că Partidul Democrat din Moldova vrea să se consulte cu cetățenii ”dacă este bine sau nu ca Parlamentul să aibă 61 de deputați, să fie redus numărul deputaților, ca Parlamentul să fie mai eficient și mai puțin costisitor. A doua abordare vizată este ca mandatul să poată fi revocat dacă parlamentarul va trăda interesele alegătorilor săi.



”Trebuie să precizăm și vreau să readuc aminte că atunci când PDM a promovat sistemul mixt și trecerea la votul pe circumscripții uninominale, noi am promovat ideea ca cetățenii să aibă dreptul să retragă deputații, dacă deputații au trădat interesele cetățenilor care i-au ales. Atunci, opoziția ne acuza că noi nu ne consultăm cu cetățenii. Acum însă, când am decis să întrebăm cetățenii, prin a organiza acest referendum – opoziția este împotriva acestuia”, mai arată lipsa de consecvență a binomului PAS-PPDA Andrian Candu.



Acesta desființează și alte afirmații ale opoziției, inclusiv că retragerea mandatului deputatului este ceva ce nu va fi agreat de partenerii noștri europeni.



”Și la acest capitol as vrea să menționez următoarele: dacă cetățenii Republicii Moldova vor decide prin referendum că este o idee bună să retragem mandatul deputatului, atunci, după referendum, vom merge la Comisia de la Veneția și vom promova voința poporului”, a punctat președintele Parlamentului.