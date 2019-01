Pavel Filip: Ne-am îngrijit și de pensionari, iar pensia medie ajunge până la aproape 1.800 de lei

De la 1 ianuarie pentru jumătate de milion de pensionari pensiile au crescut cu 10%, iar pensia media ajunge până la 1.800 de lei. Aceasta a fost declaraţia prim-ministrului Pavel Filip. La fel, premierul a declarat că a fost lansată recalcularea pensiilor pentru cei ce muncesc după pensionare.



"Ne-am îngrijit și de pensionari, însă am adus mai întâi echitate în sistemul de pensionare, prin reforma pensiilor. Am introdus o nouă formulă de calcul care aduce pensii cu 30% mai mari celor care s-au pensionat începând cu anul trecut.



Da, eu recunosc. Cred în continuare că pensia în Republica Moldova este foarte mică. Însă am făcut eforturi ca să o majorăm. În 3 ani pensia medie a crescut cu aproape 50%. Este un record, asta o arată și datele.



De la 1 ianuarie pentru jumătate de milion de pensionari pensiile au crescut cu 10%, pensia medie ajungând până la aproape 1800 de lei, de la puțin peste 1000 de lei acum 3 ani.



Începând cu 1 ianuarie 2019 a fost lansată recalcularea pensiilor pentru cei care muncesc după pensionare, care va fi urmată de indexare, astfel pentru unele persoane acestea chiar se vor dubla", a spus premierul Pavel Filip.