CERN plănuiește să construiască un nou accelerator de particule, de 7 ori mai puternic

Specialistii de la CERN planuiesc sa construiasca o noua generatie de accelerator circular de particule, sub forma unui inel superconductor cu diametrul de 100 de kilometri, mai mare decat dispozitivul sau actual, LHC, care este deja cel mai puternic din lume, au dezvaluit marti reprezentantii Organizatiei Europene pentru Cercetari Nucleare, al carei sediu se afla in Geneva, informeaza Agerpres.





Cu ocazia publicarii unui Raport Conceptual de Design (CDR) pentru viitorul accelerator de particule - Future Circular Collider (FCC) -, savantii de la CERN au spus ca noul proiect „va aduce beneficii intregii comunitati stiintifice din domeniul fizicii particulelor pe parcursul secolului al XXI-lea”.

„Obiectivul suprem al FCC este de acela de a construi un inel accelerator de protoni supraconductor, cu o energie de pana la 100 TeV, care, prin prisma marimii sale, va fi mult mai puternic decat LHC (actualul accelerator de particule de la CERN, n.r.)”, a declarat Frederick Bordry, directorul departamentului de Acceleratoare si Tehnologie din cadrul CERN.

Cum va fi folosit FCC - noul accelerator de particule





Conceput pentru a-i succede lui LHC (Large Hadron Collider), care este deja cel mai mare si cel mai puternic accelerator de particule din lume si, deocamdata, cel mai rapid, FCC va utiliza o noua generatie de magneti superconductori cu campuri superioare pentru a oferi o gama vasta de noi oportunitati in fizica, precum obtinerea unei energii de 100 TeV si chiar dincolo de acest prag.

Acest lucru va permite studierea cu precizie a modului in care bosonii Higgs interactioneaza cu alte particule de acelasi tip si explorarea rolului jucat de interactiunea electroslaba in istoria Universului, au precizat savantii de la CERN.

Descoperirea bosonului Higgs in urma experimentelor realizate cu ajutorul LHC a deschis calea spre noi posibilitati de cercetare, intrucat aceasta particula ar putea reprezenta "o poarta" spre noi descoperiri in fizica. Studii detaliate ale proprietatilor sale reprezinta o prioritate pentru cercetatorii care vor administra in viitor acceleratoare de particule de inalta energie.

In plus, FCC ar putea contribui la obtinerea unor dovezi experimentale dincolo de Modelul Standard in cadrul unor observatii facute asupra materiei intunecate si a dominatiei exercitate de materie asupra antimateriei.

Costurile noului accelerator de particule





Furnizand coliziuni electron-pozitron, proton-proton si ion-ion la energii si intensitati fara precedent, cu posibilitatea obtinerii unor coliziuni electron-proton si electron-ion, FCC va putea sa plaseze Europa „in pozitia de a propune ambitiosul proiect al unui accelerator post-LHC in cadrul CERN inainte de urmatoarea actualizare a strategiei sale”.

Potrivit raportului publicat marti, costul total al FCC va fi de 24 miliarde de euro. In aceasta suma vor fi incluse 4 miliarde de euro pentru un accelerator de leptoni de ultra si inalta intensitate, 15 miliarde de euro pentru un accelerator de hadroni cu energia de 100 TeV si 5 miliarde de euro pentru infrastructura necesara spre a fi instalata intr-un tunel circular cu diametrul de 100 de kilometri.

Specialistii se asteapta ca aceasta structura sa ofere un cadru propice pentru viitoarele programe de cercetari stiintifice din urmatoarele sapte decenii.