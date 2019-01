Trei primari din raionul Străşeni acuză Promo-LEX de falsificarea datelor

Trei primari din raionul Străşeni acuză Asociaţia Promo-LEX de falsificarea datelor în cel mai recent raport de monitorizare a perioadei electorale. Aleșii locali resping categoric afirmațiile potrivit cărora cineva le-ar fi cerut să asigure semnături pentru înregistrarea premierului Pavel Filip în cursa pentru parlamentare, în circumscripţia din raionul Străşeni.



În raport se menţionează că un reprezentant al Partidului Democrat din Moldova ar fi solicitat în mod autoritar primarului din Romăneşti să identifice 30 de persoane, care să semneze pentru candidatura lui Pavel Filip. Edilul Isidor Savin spune că este surprins de ușurința cu care Promo-LEX îl acuză de ceva, dar fără probe.



"Nu am primit nicio indicaţie, toate persoanele care au semnat, au semnat pe propria lor conştiinţa, atât. Nu pot comenta aşa ceva, pentru că nu cunosc, sincer vă spun. Am fost surprins de informaţi precum că eu am fost presat, ceea ce nu corespunde adevărului", a declarat Isidor Savin, primarul satului Româneşti.



Reacţii similare au avut şi primarii satelor Rădeni şi Roşcani, vizaţi şi ei în raportul Promo-LEX.



"Cred că scopul informaţiei este în primul rând dezinformarea oamenilor şi de a trage pe partea negativă asupra partidului de guvernare. Trebuie de stopat asemenea situaţii, pentru că în ultima perioada avem parte mai mult de dezinformare, decât de informare. Este o aparentă negativă asupra imaginii instituţiei", a spus Petru Răbdău, primarul comunei Rădeni



"Eu nu ştiu, de unde au luat ei informaţia, noi nu am fost presaţi de nimeni ca să strângem semnături pentru domnul Filip. Nu m-a contactat nimeni de la Promo-LEX, nici nu am vorbit nimeni cu Promo-LEX.De ce să ne ponegrească sau cum să mai zic, să spună minciuni."



Pe de altă parte, experţii Promo-LEX recunosc faptul că nu au vorbit direct cu primarii pentru a verifica veridicitatea afirmaţiilor. Potrivit lor, în raport au fost incluse concluziile unui observator.



" Aceste informaţii au fost obţinute în urma interviurilor, desfăşurate cu alegătorii din sat, cu persoanele din localitate. - Observatorul nu a vorbit personal cu primarii? - De câte dispun, la moment, eu de informaţii - nu. Noi nu avem obligaţia să probăm toate afirmaţiile pe care facem în raport, ele sunt doar sesizări", a menționat Pavel Postică, directorul de programe Promo-LEX.



Şi Partidul Democrat a criticat anterior modul în care Promo-LEX elaborează raportatele, precizând că acestea nu sunt bazate pe fapte, fiind doar o înşiruire de gânduri personale ale unui grup de observatori. Iar recent, unul dintre membrii Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, a declarat că rapoartele acestei asociaţii reprezintă o interferență în procesul electoral și influențarea nepotrivită a alegătorilor.