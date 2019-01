Încă un șomer din binomul PAS-PPDA care se vrea deputat. Dinu Plângău știe cum să chefuiască, dar habar nu are cum se muncește

Unii candidați ai binomului PAS – PPDA promovează deschis șomajul, de altfel ca și liderii acestui bloc electoral. De această dată vorbim despre Dinu Plîngău, cel care va concura la alegerile din 24 februarie pe circumscripția nr. 3, Edineț. Tânărul care vrea să devină parlamentar nu a câștigat nici un leu, oficial, în 2018.



Potrivit declarației de avere a lui Dinu Plângău, veniturile lui sunt egale cu zero. Mai mult, tânărul de 24 de ani nu are în proprietate nici un bun. Totodată, în datele biografice, Plângău a indicat că are studii superioare și este jurist de profesie. Șomajul nu îi încurcă însă, lui Plângău să se distreze. Recent, bloggerul Anatolie Chirilov a publicat pe blogul său mai multe imagini cu președintele aripei de tineret a Platformei DA, care apare amețit, semidezbrăcat, în compania unor femei.





Bloggerul a menționat că nu și-ar dori ca țara să fie condusă de un parlamentar, care „face sex pentru mâncare” și că Plângău ar putea fi candidatul ACUM pentru funcția de Ministru al educației.



De menționat că liderii PAS și PPDA de nenumărate ori au cerut de la cetățeni să le doneze bani pentru întreținerea partidului. Aceștia au deschis și un cont bancar, pe care moldovenii erau îndemnați să finanțeze aceste formațiuni.