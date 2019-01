Prima Casă: aproape 1180 de tineri, cu locuințe proprii, cu ajutorul statului. Vârsta medie a beneficiarilor e de 31 de ani

Aproape 1180 de tineri din țara noastră au intrat deja sau se pregătesc să intre în prima lor casă. Datele Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Medii (ODIMM), arată că, până acum, au fost acordate 1164 de credite, iar alte 14 cereri sunt acceptate și beneficiarii urmează să semneze contractele de împrumut. Dintre numărul total, 152 de contracte sunt pentru tineri care muncesc la stat (Prima Casă 2), iar 293 de beneficiari sunt familii cu copii (Prima Casă 3). Alte 42 de cereri sunt în proces de analiză.



Potrivit sursei citate, suma totală a garanțiilor active este de aproape 278 de milioane de lei, iar suma creditelor oferite de bănci a depășit 555,5 milioane de lei. Valoare medie a unei locuințe este de 562 de mii de lei, iar suprafața medie – 60 de metri pătrați. Dintre cei 1164 de beneficiari, 850 sunt familii tinere, iar 316 – tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31 de ani.



Majoritatea contractelor au fost încheiate în municipiile Chișinău (790) și Bălți (141). La Cahul sunt 30 de beneficiari, la Ungheni -14, Comrat – 13, etc.



Ministrul Finanțelor, Ion Chicu, a anunțat, anterior, că rata efectivă a dobânzii pentru creditele ”Prima Casă” s-a diminuat, începând cu 2 ianuarie, cu încă 0,3% și este acum de 6,1% anual. ”Acest fapt, în combinație cu creșterea veniturilor în urma reformelor recente (fiscală și salarială), majorează o dată în plus șansele tinerilor de a procura o locuință proprie!”, a scris ministrul pe Facebook.



Amintim că programul guvernamental Prima Casă a fost lansat în martie anul trecut, la inițiativa președintelui Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc. Programul are drept scop reducerea exodului tinerilor prin facilitarea cumpărării de locuințe. Astfel, la program pot aplica moldoveni cu vârstele de până la 45 de ani, care vor trebui să achite o rată inițială de 10 la sută din suma împrumutului care poate ajunge la un milion de lei. Statul garantează jumătate din credit.



Ulterior, Guvernul a venit cu facilități suplimentare pentru tinerii care muncesc în instituții de stat (Prima Casă 2) și le achită jumătate din creditul contractat, iar familiilor care au copii, statul le compensează, în funcţie de numărul de copii, de la 10 și până la 100% din suma împrumutului.