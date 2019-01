Avocata lui Petic (PPDA) acuză ACUM de atacuri și campanie de defăimare

Angela Istrati, avocata lui Gheorghe Petic, liderul de la Ungheni al Platformei DA, reținut pentru acuzații de viol în luna octombrie 2018, susține că este atacată și discreditată chiar de reprezentanți ai Blocului ACUM, pentru a fi determinată să nu candideze la alegerile din 24 februarie.



Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Angela Istrati susține că reprezentanți ai Blocului Acum încearcă să o discrediteze ca profesionist și candidat electoral, pentru a nu face concurență lui Liviu Vovc la alegerile din circumscripţia uninominala nr.22.



„Îmi pare nespus de rău şi nu pot să înţeleg politica inechitabilă a blocului ACUM , care prin bloggerii săi şi a posturilor de televiziune afiliate, încearcă sa mă discrediteze ca persoana , ca profesionist și ca candidat electoral pentru a mă determina să cedez la proiectul meu politic de a candida la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe circumscripţia uninominala nr.22 în favoarea candidatului Liviu Vovc , propus de către ACUM, care se regăsește atât pe listă de partid cît şi ca candidat independent.”, a scris Angela Istrati.



De asemenea, avocata denunță sloganul ACUM „cine nu e cu noi, e împotriva noastră”, pe care îl consideră un eșec.



„Sloganul, propus de ACUM ” cine nu este cu noi, este împotriva noastră” va da eșec, nu numai în cazul meu dar și a altor candidați independenți!”, a precizat avocata.



Angela Istrati susține că imediat după depunerea cererii de înregistrare a grupului de iniţiativă în susţinerea candidaturii, a fost contactată din partea reprezentanților Blocului ACUM cu sugestii de a-și retrage candidatura, deoarece blocul are candidatul său pe circumscripţia 22,



„După refuzul meu de a mai discuta pe această temă, am fost atacată și învinuită că lovesc cu cuţitul în spate lui Gheorghe Pitic, că mă folosesc de publicitatea televiziunilor care mediatizează cauza penală pornită împotriva acestuia , interesele şi drepturile căruia le reprezint în instanță în calitate de apărător.”, a precizat Angela Istrati.



De asemenea, avocata răspunde și „știrilor false de la Jurnal TV”, în care avocații lui Gheorghe Petic sunt acuzați că ar fi rupr în două ședințele de judecată.



„Nu am renunțat la apărarea lui Gheorghe Petic, deși am fost atacată și învinuită pe nedrept, de cei care nici nu s-au informat care este starea reala a lucrurilor pe cauza lui Gheorghe Petic.”, a scris Angela Istrati. ”Știrea difuzată în cadrul emisiunii de Stiri de la Jurnal TV este una falsă, deoarece ședința din 10.01.2018 a fost lucrativă , despre chestiunile dezbătute în cadrul acesteia am relatat în postarea din dimineața zilei de astăzi, anticipând provocările.”