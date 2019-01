Ilan Șor: Dodon folosește interdicțiile la exportul în Rusia în scopurile sale politice

Anunțul făcut de președintele Igor Dodon despre anularea taxelor și interdicțiilor la exportul produselor agricole moldovenești nu a fost altceva decât o acțiune de PR în ajunul alegerilor parlamentare, care au dus în eroare sute de producători din Republica Moldova. Din cauza minciunii și a indiferenței lui Igor Dodon, care în doi ani de mandat nu a făcut nimic decât să încerce să-și lustruiască propria imagine, exportatorii suferă acum pierderi și mai mari a declarat vineri, 11 ianuarie, într-o conferință de presă, președintele Partidului Politic ȘOR, Ilan Șor.



El s-a referit în cadrul evenimentului la cinismul, dar și indiferența față de oameni, pe care le manifestă unii actori politici, doar pentru a câștiga mai multe voturi la alegeri. În acest context, politicianul s-a referit la promisiunile lui Igor Dodon, acum două luni, precum că a obținut de la Moscova deblocarea exporturilor moldovenești în Rusia.



„Recent, Dodon se lăuda cu victoria obținută prin deblocarea totală a exportului producției moldovenești în Rusia și revenirea pe această piață”, a arătat Ilan Șor.



Însă, a accentuat liderul Partidului ȘOR, în realitate acest lucru nu s-a întâmplat. Este vorba de hotărârea Guvernului de la Moscova care interzice importul de mărfuri care tranzitează Ucraina. Această măsură lovește și în exportatorii moldoveni, care nu au altă cale de acces în Rusia decât prin Ucraina. Iar zeci de exportatori, care s-au încrezut în promisiunile lui Dodon, au avut deja de suferit, a menționat Ilan Șor.



Deși decizia Guvernului rus a fost adoptată încă la 29 decembrie, reacția lui Dodon a venit abia peste aproape două săptămâni. Până atunci el se distra, a menționat Ilan Șor, arătând că în timp ce acesta se distra, agenții economici sufereau pierderi enorme.



Partidul ȘOR însă nu așteaptă ca altcineva să rezolve problema, a anunțat Ilan Șor. „Este o farsă politică și nu vom aștepta ca Dl Dodon să rezolve această problemă. Noi considerăm că ar putea fi o problemă creată artificial. Dar noi nu așteptăm. Am primit un șir întreg de scrisori de la exportatori. Le-am transmis Congresului Comunităților Ruse pentru a le transmite la Moscova”. De asemenea, el a precizat că a început și colectarea de semnături din partea angajaților întreprinderilor care au legătură cu exportul în Federația Rusă și care riscă să-și piardă locul de muncă



Ilan Șor a comparat comportamentul lui Dodon cu cel al Maiei Sandu care a optat pentru blocarea finanțării pentru a-și face PR. „Este același cinism”.



În același context, Ilan Șor a amintit că nu este pentru prima dată când Dodon procedează în asemenea fel. El s-a referit la promisiunea dată moldovenilor care lucrează în Rusia că vor fi amnistiați dacă vor reveni acasă în perioada care coincide cu alegerile parlamentare. Însă, a arătat Ilan Șor, nimeni nu le garantează cetățenilor moldoveni că vor putea reveni la muncă. „Aceasta seamănă a capcană pentru concetățeni, care pur și simplu sunt utilizați în scopuri electorale. Oare aceasta este politică? Nu! Acesta este cinism, obrăznicie și indiferență față de oameni. Dodon nu s-a gândit la faptul că oamenii aceștia trebuie să cheltuiască bani din buzunar ca să vină acasă în speranța că vor fi primiți înapoi la lucru”, a menționat Ilan Șor.



În același timp, politicianul a atenționat că încă o promisiune a lui Dodon se va sparge ca bula de săpun. Este vorba de anularea taxelor vamale la exportul de mere. În realitate, exportatorii vor trebui să plătească și mai mult.





„Îmi este trist să urmăresc lipsa de acțiuni a acestui om. Mai mult de doi ani Dodon doar se plânge de lipsa prerogativelor, fără să poată rezolva nici măcar cele mai simple probleme pe care le promitea în campania electorală. Nici eu nu am împuterniciri, dar m-am gândit la oameni și am îndeplinit ce am promis, spre deosebire de președinte”, potrivit lui Ilan Șor.



El a mai arătat că Dodon nu a avut grijă nici măcar de propriii primari. „Nici în localitățile unde sunt primari socialiști nu s-a întâmplat nimic. Mi-e milă, pur omenește, de primarii socialiști, care ar fi trebuit să fie sprijiniți de Igor Dodon. Pentru oamenii din aceste localități viața a rămas la același nivel ca până la alegeri”, a mai declarat Ilan Șor.



Pentru comparație, Ilan Șor a anunțat că degrevează din funcția de primar pe durata campaniei electorale, însă și-a asumat responsabilitatea politică pentru buna administrare a municipiului Orhei și a comunei Jora de Mijloc, condusă de vicepreședinta formațiunii Marina Tauber, care este, de asemenea, implicată în campania electorală.