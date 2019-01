Theresa May încearcă să obţină garanţii pentru Brexit înainte de votul din Parlament

Prim-ministrul britanic Theresa May lucrează pentru obţinerea mai multor garanţii de la Uniunea Europeană în ceea ce priveşte Acordul pentru Brexit înainte ca acesta să fie dezbătut şi votat în Parlamentul britanic, relatează Reuters.



Theresa May încearcă să obţină garanţii care să asigure aprobarea acordului de către parlamentarii britanici.



De asemenea, premierul britanic a reiterat miercuri faptul că Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană pe 29 martie, eliminând orice posibilitate ca Articolul 50 să fie prelungit. Reprezentanţii Uniunii Europene au transmis luni că Acordul elaborat nu va fi renegociat, fiind cel mai bun şi singurul posibil.



Theresa May a amânat primul vot parlamentar pe tema Acordului Brexit, programat în luna decembrie, de teama unui eşec. Votul final va avea loc în data de 15 ianuarie.