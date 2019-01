Muntenegru a lansat programul de acordare a cetăţeniei în schimbul investiţiilor. Câţi bani trebuie să donze solicitanţii

Guvernul din Muntenegru a lansat programul de acordare a cetăţeniei în schimbul investiţiilor, pentru un număr limitat de 2.000 de persoane. Dosarele pot fi depuse până la sfârşitul lunii ianuarie.



Solicitanţii trebuie să doneze 100 de mii de euro şi să facă investiţii de cel puţin 450 de mii de euro. Ei sunt obligaţi să declare provenienţa banilor şi să nu aibă cazier judiciar în Muntenegru şi nici vreo condamnare mai mare de un an în altă ţară.



Proiecte de acordare a cetăţeniei sau a rezidenţei permanente există în câteva ţări europene, precum Malta, Grecia sau Spania.



Anul trecut, în noiembrie, Republica Moldova a lansat un program de acordare a cetăţeniei prin investiţii. Străinii trebuie să depună 100 de mii de euro într-un fond de dezvoltare sau să deschidă o afacere de cel puţin 250 de mii de euro.



Evenimentul de lansare a proiectului a avut loc în Dubai, fiind moderat de Sophia, care de mai bine de un an are pașaport saudit și este primul robot umanoid cu cetățenie.