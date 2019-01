Theresa May a fost înfrântă în Parlament, deputaţii creând un nou obstacol pentru un Brexit fără acord

Guvernul prim-ministrului britanic Theresa May a suferit marţi o înfrângere în Parlament după ce deputaţii care se opun ieşirii din Uniunea Europeană fără un acord au câştigat un vot care a creat un nou obstacol în calea unui Brexit fără acord, relatează Reuters.



Înfrângerea cu 303 la 296 înseamnă că guvernul are nevoie de aprobarea explicită a Parlamentului de a părăsi UE fără o înţelegere înainte de a putea folosi anumite competenţe legate de dreptul fiscal.



Înfrângerea scoate în evidenţă poziţia slabă a lui May ca lider al unui guvern minoritar, cu un partid divizat şi un parlament critic, cu doar câteva zile înaintea votului decisiv pentru a aproba acordul de Brexit pe care aceasta l-a negociat cu UE.



"Acest vot este un pas important pentru a preveni un Brexit fără înţelegere. Asta arată că nu există majoritate în Parlament, în Cabinet sau în ţară care ar putea să iasă din UE fără un acord", a declarat liderul opoziţiei şi al Partidului Laburist, Jeremy Corbyn.



"Acest amendament nu schimbă faptul că Marea Britanie va părăsi UE pe 29 martie şi asta nu va opri guvernul să colecteze impozite", a declarat un purtător de cuvânt.



"Vom lucra împreună cu Parlamentul pentru a ne asigura că sistemul fiscal funcţionează fără probleme în toate scenariile privind Brexitul".



Cu mai puţin de trei luni până când Marea Britanie va părăsi UE, May se străduieşte să obţină aprobarea pentru programul ei de Brexit.