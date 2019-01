Leguma care face minuni iarna. Alungă răceala și gripa și întărește sistemul imunitar

Dă gust deosebit salatelor, grație gustului său ușor picant, și e folosită ca remediu tradițional în numeroase afecţiuni. Ridichea neagră, bogată în potasiu, fier, magneziu, vitaminele B şi C, ajută la întărirea imunității, mai ales în sezonul rece.



Sunt multe legumele care ne ajută să scăpăm de simptomele și stările de rău atunci când ne gripăm sau răcim, însă niciuna nu este la fel de eficientă în tratarea lor precum este ridichea neagră.



Printre beneficiile consumului de ridiche neagră regăsim:



- Conținutul mare de fibre alimentare ajută la îmbunătățirea tractului gastrointestinal, la hidratarea intestinelor, în felul acesta eliminându-se constipația.



- Aceasta ajută și la detoxifierea ficatului și stimularea acestuia în producerea bilei.



- Un consum constant de ridiche neagră duce la creșterea rezistenței organismului împotriva diferitelor infecții atât intestinale cât și ale sistemului respirator. Acest lucru este explicat prin conținutul mare de substanțe antibacteriene pe care le conține.



- Inclusiv hipotiroidismul poate fi ameliorat cu ajutorul compușilor din sulf, care contribuie la menținerea unui nivel echilibrat a secreției de hormoni tiroidieni.



- Sucul de ridiche neagră contribuie la calmarea tusei și la fluidificarea secrețiilor bronhice ducând la eliminarea lor. Este foarte bună în caz de răceli sau chiar în cazul bronșitelor. Mai mult, aceasta este recomandată în răceală şi gripă. Tratează atât tusea seacă, cât și cea productivă. Siropul de ridiche neagră este indicat și copiilor.



- Reglează tensiunea arterială. Având un conținut bogat de potasiu, ridichea neagră ajută la reglarea tensiunii arteriale și îmbunătățește circulația sanguină. Antioxidanții din ridiche scad nivelul colesterolului din sânge.



- Are proprietăți diuretice. O jumătate de pahar de suc în fiecare dimineaţă drenează rinichii, ajută la dizolvarea calculilor renali.



- Ridichea neagră poate trata scorbutul și rahitismul datorită conținutului mare de vitamina C.