Ce spun astrele azi, 9 ianuarie

Berbec

Va lipseste rigoarea, dar si rabdarea, si veti fi tentati sa lasati balta unele proiecte pe care nu le puteti realiza pe cat de repede v-ati fi dorit. Visele, viziunile si trairile voastre interioare va vor influenta latura inovativa, precum si interactiunile cu ceilalti. Imaginile mentale se vor forma usor, iar proiectele dorite vor prinde, realmente, contur, in mintea voastra. Nu ezitati sa va puneti planurile in aplicare, chiar daca ar putea parea putin cam ambitioase. Realtiile cu familia se vor altera daca nu veti sti sa manevrati lucrurile cu delicatete in situatii tensionate. Fiti echilibrati si dati fiecaruia sansa de a se exprima.



Taur

Astazi veti avea numerosi vizitatori, atat la locul de munca, cat si acasa. Unele chestiuni stringente ar putea fi aduse in discutie si este posibil sa vi se ceara sa luati decizii cu privire la acestea. Anumite chestiuni de mai demult tind sa reapara in prezent si sa va incante cu mirajul lor. Studiati atent problemele si vedeti daca circumstantele de acum permit reimplementarea cu acelasi succes. Astrele arata un oarecare risc de accidente casnice, in contextul activitatilor desfasurate fara un plan prestabilit. Din punct de verede sentimental, exista un pericol crescut de ruptura in relatiile de cuplu, de dezamagire emotionala puternica; lovitura va veni pe neasteptate, din pacate, si va avea un mare potential de a va afecta psihic.



Gemeni

Astazi veti primi vesti bune, inca de dimineata, iar acest fapt va avea un impact pozitiv asupra intregii voastre activitati. Orice actiune facuta cu entuziasm si optimism, reuseste, pe masura implicarii. Se anunta o zi destul de reusita, in plan profesional, mai ales. Trebuie sa aveti grija sa nu va concentrati insa, numai asupra acestui plan. Mai ales daca sunteti solicitati in acest sens, petreceti mai mult timp cu familia, cu apropiatii, pentru ca legaturile cu acestia sa se mentina puternice si sprijinul lor sa fie prompt, atunci cand veti avea nevoie. Se prea poate sa fiti dezamagiti de unul dintre copii sau de o alta persoan foarte apropiata, mai tanara decat voi; nu o faceti pe inchizitorii, ci discutati pentru a descoperi cauza acestei atitudini.



Rac

Acest climat astral favorabil va va ajuta sa scapati de grijile, de dificultatile care va macina de mai multa vreme incoace. Ducerea la bun sfarsit a unui proiect de anvergura poate fi realizata printr-o izbucnire de energie, pe parcursul acestei zile. Totusi, este posibil ca acest fapt sa va epuizeze mai mult decat v-ati fi inchiput. Terminati ceea ce aveti de facut si gasiti-va timp pentru a va retrage undeva unde sa va puteti reorganiza fortele. Daca puteti face acest lucru alaturi de partenerul de cuplu, atunci impuscati doi iepuri deodata: va refaceti si lucrati si la consolidarea legaturii sentimentale.



Leu

Relatia cu partenerul ar putea suferi un recul astazi, dintr-o cauza greu observabila initial, insa destul de temeinica. Nu va grabiti sa trageti concluzii gresite. Asteptati ca lucrurile sa se aseze pentru a putea fi corect reperate si apoi adoptati o pozitie fata de acestea. Indiferent de cauza insa, va fi nevoie sa actionati cu mult tact, pentru a nu inflama si mai mult spiritele. In plan profesional, vor exista o serie de elemente care se vor opune argumentelor voastre privind unele desfasurari de planuri, insa cu fermitate si rabdare trebuie sa va sustineti punctul de vedere, daca sunteti convinsi 100% ca acesta este corect.



Fecioara

Viata voastra sociala ar putea s-o ia intr-o directie pozitiva astazi. Intanirile pe care le veti avea vor fi destul de fructuoase si veti reusi sa extrageti informatii de mare ajutor. Inclinatia voastra spre spiritual, spre transcedental va fi mult exacerbata, insa trebuie sa aveti grija sa nu exagerati si sa ajungeti la fanatism, sa duceti lucrurile pana la extrem. Un anumit proiect, mai demult inceput, isi va gasi o finalizare fericita astazi, asa ca, iata, aveti un motiv sa sarbatoriti, alaturi de cei dragi.Tineti cont de faptul ca este bine sa tratati fiecare dintre problemele voastre intr-o maniera calma si rationala, astfel incat sa puteti gasi solutii ideale.



Balanta

Evenimentele sociale va vor ocupa o mare parte din timp. Chiar daca va fi obositor, este bine sa profitati de cunoastintele pe care vi le faceti, caci aceasta va poate ajuta atat in viata profesionala, cat si in cea personala. Chiar daca unele conversatii ar putea parea banale, ar fi bine sa ciuliti urechile si sa fiti atenti la toate nuantele. Este posibil ca informatiile pe care le veti afla sa fie de un real folos in proiectele voastre viitoare. Eforturile trebuie indreptate spre cultivarea relatiilor vechi si noi, caci nu se stie niciodata cand va fi nevoie de ele. In plan personal, atentiile fata de partener pot stimula pasiunea din cuplu, de care este nevoie, macar din cand in cand, in mijlocul rutinii cotidiene.



Scorpion

Pasiunea va va stimula actiunile de pe parcursul intregii zile. Daca sunteti deja intr-o relaie, nu ezitati sa organizati o intalnire romantica undeva la finalul zieli. In plan profesional, s-ar putea sa va ganditi obsesiv la o anumita problema pe care nu v-o puteti scoate din minte. Daca nu veti gasi caile de actiune corespunzatoare, celelalte proiecte de pe parcursul zilei ar putea avea de suferit; de aici, e posibil sa derive cnsecinte nedorite, in perioada ulterioara. De asemenea, stresul va fi foarte intens in acest caz, iar in acest fel, planurile voastre din afara sferei profesionale s-ar putea sa fie afectate.



Sagetator

Intalnirile de pe parcursul zilei de astazi s-ar putea sa va readuca in preajma unei cunostinte mai vechi, alaturi de care ati petrecut momente placute candva, o persoana draga voua, cu o prezenta de spirit pozitiva si o infleunta benefica asupra voastra. Rememorarea acelor momente ar putea fie sa va induca, fie o stare de melancolie, fie sa va stimuleze si sa va produca o stare de bine. Depinde de firea fiecaruia dintre voi si de modul - mai pestimist sau mai optimist - de a vedea lucrurile. Discutiile pe subiecte de interes cu persoanele cu care veti intra in contact va vor oferi informati pretioase pentru activitatea voastra de zi cu zi.



Capricorn

Increderea in propriile forte va trebui folosita in mod constructiv; fructificata la maximum atunci cand beneficiati de un astfel de influx. Sa nu aveti impresia ca sunteti buricul pamantului, insa, fiindca astfel nu veti realiza decat sa starniti invidii care va vor da multa bataie de cap. Modestia si o atitudine corecta fata de cei din jur, mai ales daca va desfasurati activitatea in echipa; aceasta atitudine va va aduce mult mai mult castig. Spre seara, oboseala isi va spune cuvantul; de aceea va trebui sa gasiti modalitati de a va remonta, de a va reface fortele pentru a provocarile ulterioare.



Varsator

Temerile si ezitarile care tind sa puna stapanire pe voi din timp in timp, vor fi total neutralizate, de data aceasta. Interesele financiare si cele legate de afaceri vor primi un impuls important, in contextul zilei de astazi. Contactele cu prietenii se vor dovedi fructuoase si din punct de vedere personal, dar si din punct de vedere profesional. Obstacolele care va impiedicau sa evoluati in cariera par sa se estompeze treptat, iar viitorul profesional se arata destul de promitator. S-ar putea sa apara unele probleme legate de familie, de copii, mai ales. Adoptarea unei atitudini ferme, dar deschise este maniera cea mai potrivita de actiune.



Pesti

In viata profesionala, castigurile de respect si stima din partea colegilor se vor datora competitivitatii voastre, dar si diplomatiei de care veti da dovada. Unele chestiuni de pe parcursul zilei ar putea sa va solicite foarte mult din punct de vedere mental. Veti fi chemati sa gasiti solutii unor probleme complexe, destul de greu de edificat. Nu va oferiti voluntar pentru a rezolva astfel de probleme, dar, daca sunteti solicitati, dati tot ce puteti. Viata sentimentala nu trebuie ignorata. Ascultati-va partenerul, daca acesta are ceva de spus si tineti cont de ceea ce vi se spune. Este posibil sa apara unele probleme digestive, in contextul in care nu va veti alimenta asa cum trebuie.