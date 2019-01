Ce spun astrele azi, 8 ianuarie

Berbec

Regretele pentru lucrurile pe care nu le-at facut inca in viata voastra nu va ajuta cu nimic. Cel mai bine ar fi sa treceti la actiune, sa faceti ceva pentru a recupera ceea ce se mai poate recupera. Amintirile copilariei ar putea sa va prinda in mrejele lor si, intr-un context alaturi de copii, ati putea chiar sa experimentati din nou, unele momente frumoase ale acestei perioade. Obervatorii atenti ar putea fi placut impresionati de aceasta latura a voastra. Partenerii se vor apropia mai mult in aceasta situatie. Chestiunile legate de activitatea profesionala vor fi pe planul secund, insa nu trebuie ignorate.



Taur

O persoana legata de voi intr-un fel sau altul, dar cu care nu ati mai vorbit demult, v-ar putea sugera sa participati la un eveniment social impreuna. In functie de ce a reprezentat aceasta persoana in viata voastra, poate fi sau nu oportun sa acceptati invitatia lansata. Daca o astfel de reintalnire poate sa va provoace neplaceri, mai bine evitati. Chestiunile financiare s-ar putea sa provoace neintelegeri intre voi si partener, mai ales daca veti lua decizii insemnate legate de acest domeniu, fara a-l consulta si pe acesta. Beti multa apa, pentru a elimina toxinele care se acumuleaza in organism, in conditii de stres.



Gemeni

Veti fi influentati, in mod pozitiv, de astre astazi. Veti fi sustinuti in eforturile voastre, in realizarea ambitiilor personale, mai ales daca va veti pastra spiritul practic si veti sti cum sa va aparati interesele. Castigurile financiare vor fi stimulate si nu este exclus sa obtineti niste bonusuri pentru activitatea pe care ati desfasurat-o in ultimul timp. Acest lucru ar putea sau aiba, in cazul unora dintre voi, un impact negativ, avand in vedere ca este un potential motiv de a va abate atentia de la lucrurile realmente importante. Ati putea fi ispititi sa mergeti la cumparaturi si sa cheltuiti tot ceea ce ati obtinut in plus, ba poate si mai mult. Nu va lunecati cu firea, fiti fermi pe pozitie si incercati sa faceti lucrurile intr-o maniera cat mai cumpatata.



Rac

Este o zi pe care o puteti dedica actiunilor de consolidare profesionala si imbuntatire a situatiei materiale, asumandu-va, insa, numai riscuri bine calculate. Va trebui sa cedati in unele chestiuni, pentru ca acesta este lucrul cel mai intelept de facut. Chiar daca se intampla sa aveti dreptate, uneori este mai bine sa amanati sustinerea punctului de vedere pana la un moment mai potrivit. Romantismul isi face resimtita prezenta in forta astazi. Depinde de voi daca veti profita de acest context pentru a va scoate partenerul la o cina la lumina lumanarilor. Pregatiti terenul pentru evolutii viitoare pozitive in plan sentimental.



Leu

Astazi se anunta o calatorie in programul vostru, poate chiar inceputul unei vacante de cateva zile. Poate fi chiar ceva hotarat pe moment, fara a va fi gandit prea mult la asta. Spontaneitatea ar putea sa va invioreze si sa va permita sa observati mult mai multe lucruri care se petrec in jurul vostru; s-ar putea sa se iste unele zvonuri in legatura cu aceasta actiune a voastra, insa nu este cazul sa dati prea mare atentie acestora. Cautati demult momenul in care sa aveti o pozitie mai sigura din punct de vedere financiar, care sa va permta sa iesiti din cotidian prin escapade neasteptate si distractie neplanificata. Puteti sa faceti ceva nou si diferit, in ciuda unor voci din jurul vostru care va eticheteaza drept aventurieri.



Fecioara

Va fi o zi plina de visare, de reverie, in care veti face si desface planuri, insa rezultatele, din pacate, vor fi mult sub asteptari. Iar acest lucru se datoreaza faptului ca nu veti fi constanti in urmarirea obiectivelor, ca nu veti avea o linie clar stabilita, nici un ceea ce priveste planurile, nici in ceea ce priveste actiunile. Este un lucru pagubos, care poate sa va aduca multe prejudicii. Relatia cu partenerul se inscrie pe aceea linie, a fanteziilor. Nu este neaparat un lucru rau sa aveti fantezii legate de relatia voastra de cuplu; doar sa nu ramaneti la acest stadiu. Treceti si la actiune, daca doriti sa iasa ceva bun din asta.



Balanta

Activitatile de grup, munca in echipa, s-ar putea dovedi foarte fructuoase pentru voi, daca veti sti sa manevrati lucrurile in asa fel incat sa va pastrati controlul, dar sa nu lasati impresia ca va doriti in mod expres acest lucru. Trebuie sa para ca lucrurile merg asa de la sine, chiar daca voi le dirijati cu subtilitate. Relatiile cu vechii prieteni se vor consolida, iar noi prieteni ar putea sa apara in scena. Unii pot fi chiar din domeniul vostru de activitate, iar acest lucru poate avea impact pozitiv asupra carierei voastre. Ati putea invata lucruri folositiare, care sa va ajute sa avansati in plan profesional.



Scorpion

Energia nu va va lipsi in aceasta zi, deci faceti ceva constructiv cu ea. Este un context favorabil pentru a opera schimbari in viata voastra, fie din punct de vedere profesional, fie din punct de vedere personal. Iesirea din monotonia de zi cu zi ar trebui sa fie un motiv in plus de a trece la actiune, pentru a lua in considerare actiuni concrete in acest sens. Relationarea cu ceilalti ar trebui sa fie joviala si constructiva, stimuland astfel, un climat pozitiv pe parcursul acestei zile; inconjurati-va de oameni pozitivi, care sa va anime starea de spirit. Va trebui sa lucrati ceva mai mult la dezvoltarea relatiei intime, daca doriti implinire sentimentala.



Sagetator

Trecutul pare sa va ajunga din urma si unele emotii s-ar putea sa fie cam greu de suportat. In orice caz, va fi o zi cu supra-stimulare din punct de vedere psihic, iar in acest context, energia vi se va epuiza repede. Va fi greu sa va concentrati la activitatile de rutina, sa va indepliniti responsabilitatile. Va trebui sa gasiti, neaparat, o modalitate de a iesi din aceasta stare vicioasa, care ar putea avea un impact negativ nu doar pentru ziua de astazi, ci si pentru zilele urmatoare. Experientele recente din sfera sociala isi vor dovedi utilitatea intr-unul din contextele zilei de astazi; implicarea va fi intensa, la fel si trairile.



Capricorn

Astazi veti fi solicitati sa participati la evenimente sociale sau la activitati de grup, care se vor dovedi extrem de stimulative, dar si extrem de utile. Nu ezitati sa participati, fie si numai pentru faptul ca fac ca ziua de astazi sa se deosebeasca de cea de ieri. Cei singuri, ar putea sa-si gaseasca parteneri la astfel de intruniri, daca isi doresc acest lucru. Cei aflati deja intr-o relatie, ar putea sa foloseasca astfel de prilejuri pentru a-si dezvolta legatura de cuplu. Contextul astral indica pasiune, care trebuie canalizata spre atingerea unor obiective sentimentale si nu numai. Pasiunea este buna si in plan profesional, mai ales daca aveti in plan proiecte dragi inimii voastre.



Varsator

Dorinta de a va impune ca lideri nu trebuie sa va domine si sa va faca sa actionati irational. Trebuie sa va concentrati eforturile spre a obtine aprobarea grupului, sustinerea acestuia. Un lider fara legitimitate nu are prea mari sanse de succes. Trebuie sa gasti cuvintele potrivite si gestica adecvata pentru a-i convinge pe cei din jur sa va stea alaturi. Si in familie, trebuie sa tineti cont de acelasi principiu. Incercarile de autoritarism vor aduce frustrari si sentimente deloc magulitoare la adresa voastra. Putin tact si intelegere fata de cei din jur, v-ar ajuta sa va atingeti obiectivele mai usor, pastrandu-va alaturi si persoanele care va sunt apropiate.



Pesti

O energie extraordinara emana catre voi climatul astral al zilei, absolut revigoranta si cu un potential de sustinere enorm. Veti fi capabili de activitate sustinuta, daca veti fi solicitati in acest sens. Viata sentimentala va fi stimulata astazi si ar trebui sa profitati de orice imprejurare favorabila care va poate consolida relatia de cuplu. De asemenea, ar trebui chiar voi sa va ganditi ce ati putea intreprinde in acest sens. Daca nu sunteti implicati inca intr-o relatie, s-ar putea sa fiti placut surprinsi de o persoana care va ocupa acel loc important in viata voastra. Cineva din apropierea voastra va va solicita ajutorul intr-o chestiune destul de delicata. Implicati-va, insa cu atentie!