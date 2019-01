Ce spun astrele azi, 6 ianuarie

Berbec

Trebuie sa gasiti resurse pentru va creste productivitatea, pentru a fi cat mai eficienti posibil. Nu puteti sa tot asteptati contexte favorabile, care sa va dea impulsurile necesare. Trebuie sa lucrati cu ceea ce aveti, sa actionati pentru a transforma cursul unor actiuni potential negative in ceva cu rezultate pozitive. Viata personala va fi, in general, linistita, insa aceasta liniste, uneori, poate plictisi; mai mult decat atat, va poate scoate din ritmul necesar pentru a atinge cu succes obictivele propuse. Ca sa va simtiti bine langa persoana iubita, trebuie sa luati masuri pentru a revitaliza planul sentimental, pentru a insufla putina pasiune.



Taur

Munca asidua va poate salva astazi, mai ales daca va confruntati cu unele probleme personale. Implicarea in activitatile profesionale va poate potenta, oarecum, grijile. Se poate ca relatiile cu partenerul sa fie prejudiciate, de lipsa de comunicare deschisa. Cei care va cunosc de mai multa vreme, stiu ca aveti tendinta ca va inchideti in sine daca aveti probleme. Relatiile care sunt, inca, la inceput, ar putea fi prejudiciate, insa, de o astfel de atitudine. In plan profesional, actionati cu fermitate si nu va lasati dominati, mai ales daca stiti ca dreptatea este de partea voastra. Putina meditatie va poate scoate din starea de tensiune si va poate ajuta sa va refaceti fortele.



Gemeni

Intelegerea anumitor chestiuni, in esenta lor, poate fi foarte importanta, in contextul zilei de astazi. Superficialitatea poate sa va aduca probleme, nu doar in prezent, ci si pe viitor, de aceea, trebuie sa intrati, mai serios, in miezul problemelor. Este necesara, in mod clar, o implicare mai profunda. Cei ce-si desfasoara activitatea in domeniul relatiilor cu publicul, in negociere, vor fi extrem de favorizati astazi. Comunicarea este stimulata pe toate canalele, astfel incat nu ar trebui sa apara neintelegeri, nici in viata profesionala, nici in viata personala. Acesta ar fi un ideal, insa ziua de astazi ar trebui sa fie pe-aproape de ideal, pentru voi.



Rac

Schimbul de idei cu anumite persoane cu deschidere catre anumite subiecte de interes se poate dovedi extrem de profitabil. Veti fi in masura sa aflati informatii noi si utile, care va vor ajuta in demersurile voastre de viitor. Aveti mijoacele necesare pentru a finaliza cu succes proiectele voastre profesionale, pentru a va atinge obiectivele pe care le urmariti in ceea ce priveste propria cariera. Veti experimenta si unele momente de mare nervozitate astazi, de agitatie; in acest caz, evitati sa mai adaugati si alte stimulente, gen cafea sau energizante. Nu va lipsi nimic din peisaj pentru ca voi sa fiti fericit, insa toate lucrurile trebuie sa fie puse exact la locul potrivit.



Leu

Tentatiile vor fi puternice astazi, cu greu le veti putea rezista, va trebui sa discerneti cu multa obiectivitate carora dintre acestea le puteti ceda si de care dintre ele trebuie neaparat sa va feriti. Consumul de alcool va fi extrem de nociv pentru voi, nativii acestei zodii, asa ca, mai bine, evitati; tendinta este va vorbiti prea mult, atunci cand serviti cate ceva si nu ar fi bine sa va divulgati secretele catre toti cei din jur. Atentie la zvonurile care circula in jurul vostru. Atata timp cat ele nu sunt verificate, nu este bine sa le dati prea multa crezare. Tineti cont de ele, dar nu va bazati exclusiv pe acestea. Tendintele aventuriere nu vor avea succes, de aceea va fi mai bine sa va pastrati moderati, astazi.



Fecioara

Riscurile finaciare majore pot fi amenintari capitale astazi. Trebuie sa va tineti departe de a lua astfel de decizii, mai ales daca nu sunteti siguri ca aveti cunostinta, in mod clar, de toate aspectele problemelor de acest gen. Apelati la sfatul profesionistilor, daca nu va pricepeti; in nici un caz nu va lasati la mana unor persoane ninitiate, care va pot da sfaturi eronate, provocatoare de adevarate dezastre. In plan personal, puterea de seductei va fi arma voastra suprema, cea cu ajutorul careia va veti cuceri partenerul. S-ar putea sa fie nevoie sa calatoriti, dar acest lucru ar insemna o schimbare benefica de peisaj si de ce nu, de stare de spirit!



Balanta

Uzand de sarm si delicatete, azi veti avea mare noroc in dragoste; potentiali parteneri ar putea fi irezistibil atrasi de puterea voastra de seductie, exacerbata de climatul astral al acestei zile. Astfel de atentii vor incanta si, cu siguranta, vor atrage atentia. Solutiile la problemele legate de serviciu vor fi destul de usor de gasit, avand in vedere ca sunteti intr-o faza de perspicacitate si atentie sporita. Armonia in familie nu va fi perturbata, decat daca veti ignora voi insiva obligatiile domestice normale pe care le aveti, ceea ce nu ar trebui sa fie cazul. Relatiile cu membrii familiei au toate sansele sa devina mai stranse, mai amiabile, in contextul favorabil al acestei zile.



Scorpion

Luati initiativa, in activitatile pe care le veti demara pe parcursul zilei de astazi. Asigurandu-va controlul, veti putea dirija lucrurile exact asa cum vi le-ati planificat; veti putea trece direct la actiune in sensul dorit de voi insiva. Chiar daca vor exista mai multi carcotasi care va vor vorbi pe la spate, este bine sa mizati pe propria intuitie si sa va pastrati calea de actiune dinainte stabilita; eventualele modificari trebuie sa porneasca din propria voastra convingere, nu din impulsurile create de altii. Rezultatele pozitive nu vor intarzia sa apara, iar acest lucru va va impulsiona si mai mult. Contextul astral este favorabil evolutiilor profesionale pozitive, pregatirii terenului pentru ascensiune in cariera.



Sagetator

A fi receptivi la nevoile si dorintele partenerului nu este un semn de slabiciune, ci, dimpotriva, un semn al sentimentelor profunde pe care le aveti pentru el sau ea. Nu va fie teama sa va exprimati in relatie, pentru ca astfel de deschideri pot fi un punct de plecare perfect pentru strangerea legaturilor intre voi si parteneri. Climatul este favorabil reorganizarii in viata conjugala, in relatiile de cuplu. In plan profesional, se pare ca veti fi sub lupa superiorilor. Este un moment potrivit pentru a va pune in valoare competentele si abilitatile., un momente excellent pentru a dovedi tuturor cat sunteti de capabili.



Capricorn

Dorinta de a evada, de a va retrage intr-un loc izolat unde sa va reculegeti trebuie bine chibzuita si, daca este nevoie, contrabalansata de implicarea in chestiuni practice care sunt, fara indoiala, consumatoare de timp. Este recomandabil sa va dozati energiile si eforturile in asa fel incat sa va indepliniti sarcinile cat de bine veti putea. Cei singuri vor trebui sa faca unele eforturi semnificative pentru a gasi cu cine sa-si petreaca timpul, daca grupurile de prieteni nu-i mai satisfac suficient. In plan familial, atmosfera este calma, insa este mai mult o rutina linistita, cam seaca si lipsita de farmec. Luati initiativa, pentru a schimba ceva in aceasta directie!



Varsator

Este important sa va implicati cat trebuie pentru a duce la bun sfarsit responsabilitatile care va revin pentru ziua de astazi. Daca veti sta pasivi, pe margine, in asteptarea momentului potrivit, s-ar putea sa pierdeti destul de mult. Nu e bine nici sa va plangeti mereu, mai ales daca nu sunteti deloc napastuiti ai sortii; astrele vor fi destul de binevoitoare fata de voi astazi. In plan sentimental, chiar daca unele chstiuni nu vor merge asa cum veti fi dorit, veti fi din plin compensati, in momentul in care va asteptati mai putin. Trebuie sa fiti constienti ca uneori, lucrurile au un mers al lor, ce nu poate fi alterat. Putin respiro mental va va fi de mare ajutor; gasiti momente de relaxare si meditatie.



Pesti

Unele incidente in cadrul familiei este foarte posibil sa apara astazi. Trebuie sa vadeti daca reporsurile pe care le veti primi nu sunt, insa, intemeiate. Daca este vina voastra, asumati-va acest lucru si luati masuri pentru a indrepta situatia. Simplul fapt de a va recunoaste vina nu va fi suficient. Dezechilibrele vor ameninta, si mai mult, planul finaciar al vietii voastre, mai ales daca veti da ascultate impulsurilor interioare si nu veti tine deloc seama de ceea ce veti cheltui. Curajul si optimismul s-ar putea sa va paraseasca exact in momentul in care veti avea mai mare nevoie de ele. Trebuie, neaparat, sa faceti un efort suplimentar pentru a va remonta.