Laptele de aur, băutura care te scapă de obezitate, insomnii și boli de ficat

Laptele de aur este o bautură miraculoasă pe care o puteti consuma seara și ale cărei beneficii sunt extraordinare. Principalul ingredient din aceasta este turmericul.



Turmericul se folosește în mod uzual la gătit în India, dar este în același timp și unul dintre cele mai puternice antiinflamatoare care există pe lume, mulțumită curcuminei pe care o conține.



Astfel, turmericul poate fi considerat un superaliment extrem de eficient, ale cărui beneficii pentru sănătate sunt confirmate de nenumărate studii.



El este folosit deseori pentru a condimenta diferite preparate, însă există o rețetă care face adevărate minuni pentru sănătate: laptele cu turmeric, miere și piper.



Sfatul specialiștilor în medicina Ayurvedică este să consumi cât poți de des o cană din acest „lapte de aur”.



Beneficii pentru sănătate:



– Anti-inflamator, antioxidant, antiseptic,analgezic



– Creste imunitatea organismului



– Anti-cancerigen



– Ajuta la mentinerea nivelului colestorolului



– Imbunatateste sanatatea digestiei



– Detoxifiaza ficatul



– Regleaza metabolismul si ajuta la reglarea greutatii corporale



– Actioneaza impotriva presiunii sangvine ridicate



– Imbunatateste memoria si functiile creierului



– Este benefic in diverse afectiuni ale pielii



– Are efecte puternice in cazul dereglarilor nerologice



– Micsoreaza nivelul trigliceridelor



Cum se prepară "laptele de aur"? 



Aveți nevoie de o cană cu lapte de migdale sau cocos, 1 linguriță praf de curcumă (turmeric) și miere. Amestecați într-o tigaie, la foc mic, laptele cu curcuma. Lichidul trebuie doar încălzit, nu fiert. După omogenizare, stingeți focul și adăugați mierea și un praf de piper.



O cană cu lapte de aur acum, în sezonul rece, e mai mult decât binevenită pentru oricine. Pe lângă toate beneficiile pentru sănătate aduse de turmeric, e şi o băutură excelentă, reconfortantă, cu gust bun.



Fiecare îşi poate personaliza cana de lapte cu turmeric după cum îi place, adăugându-i aromele preferate: vanilie, scorţişoară, anason, etc.