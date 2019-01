Grandioasele concerte ale lui Stas Mihailov la Comrat și Bălți, organizate în parteneriat cu Partidul ȘOR, au adunat zeci de mi ide spectatori

Zeci de mii de locuitori din UTA Găgăuzia și din zona de Nord a țării, au participat la două concerte de excepție organizate, în premieră la Comrat și Bălți. Invitatul special al evenimentelor a fost îndrăgitul artist rus, Stas Mihailov. Oamenii au cântat și au dansat sub acordurile pieselor îndrăgite ale starului internațional.



Primul concert a avut loc în Sudul țării. La Comrat, în scenă a urcat și președintele Partidului Politic "ȘOR", Ilan ȘOR care i-a felicitat pe locuitorii autonomiei. Totodată, el a menționat că Stas Mihailov susține primul său concert din acest an în Republica Moldova și anume în Comrat. În context, Ilan ȘOR le-a promis locuitorilor Găgăuziei că va moderniza toate localitățile din Republica Moldova, așa cum a făcut la Orhei.



„Dragi locuitorii ai Găgăuziei, acum trei ani am promis la Orhei că voi construi un oraș de vis, cu infrastructură dezvoltată. Și m-am ținut de cuvânt. Acum, vă promit că după alegeri vom schimba întreaga țară. Vreau să vă felicit cu sărbătorile de iarnă și să-i mulțumesc lui Stas Mihailov pentru că a susținut primul concert din acest an la Comrat. La mulți ani, Comrat. Ura!!!".



La final, Ilan ȘOR a interpretat și piesa sa preferată alături de starul din Rusia.



Ulterior, îndrăgitul cântăreț s-a deplasat la Bălți, unde, de asemenea a adunat mii, sau chiar zeci de mii spectatori.



Ambele concerte sunt organizate în parteneriat cu Partidul Politic "ȘOR". Stas Mihailov a bucurat recent și publicul de la Orhei când a susținut un concert la deschiderea celui mai mare Târg de Crăciun din Republica Moldova, organizat în cel mai mare parc de distracții din țară - „OrheiLand".