Brazii naturali, preferați de unii moldoveni

În ajun de Revelion la căutare sunt şi brazii naturali. Cei care îşi doresc să simtă mirosul de brad în casă spun că cea mai bună soluţie este un Pom de Crăciun natural. Totuşi, comercianţii afirmă că nu sunt cozi la cumpărarea brazilor. Chiar dacă preţurile bat la buzunare, unii moldovenii sunt gata să scoată bani grei, doar pentru a simţi feeria sărbătorilor de iarnă, relatează trm.md.

Chiar dacă brazii naturali sunt pentru toate gusturile şi buzunarele, vânzările încă stau pe loc. Comercianţii speră să-i vândă pe toţi cât mai curând.

„Un brad are doi metri şi are multe crengi, altul are doi metri şi are puţine crengi, nu poate fi la un preţ. După frumuseţe se vând. Cam de la 300 de lei în sus. Cred că o să-i vindem pe toţi”. „Nu prea se vând, oamenii caută ieftin, dar să fie mari şi frumoşi. Depinde şi de mărimea bradului. Sper că nu vor rămâne”, spun comercianţii.

Cei care nu au reuşit să cumpere brazi până acum, au dat buzna în piaţă. Cumpărătorii spun că preferă pomii naturali.

„În fiecare an cumpărăm brad, chiar doi pomi luăm, căci avem două case. Costă scump, însă odată în an ne permitem”. „Foarte frumoşi, înainte erau mai urâţi, mai ciopliţi, mai cârniţi, dar acum ce frumuseţe de brazi”. „Îmi place mirosul bradului, redă o atmosferă de Crăciun mai tare”, afirmă cumpărătorii.

În acelaşi timp, în unele sectoare din capitală, dar şi în piaţă se vând brazi şi cu rădăcină. Oamenii îi cumpără pentru a-i planta în grădină.

În 2018, Agenţia Moldsilva a propus spre comerţ peste 64 de mii de brazi, cu şase mii mai mult decât anul trecut. Preţul Pomilor de Crăciun a rămas neschimbat şi ajunge la 56 de lei pentru un metru, dacă este cumpărat direct din pepinieră.