Ce se întâmplă cu creierul tău dacă dormi prea puțin

Sigur ai simţit pe propria piele cum te afectează lipsa somnului. După o noapte în care ai dormit prea puțin, te confrunți cu incapacitatea de concentrare sau stari de nervozitate, ajungând ca pe termen lung să ai probleme cu kilogramele în plus sau chiar depresia.



Știați însă că urmările lipsei de somn ne afectează mai mult pe noi, femeile, decât pe bărbați? Ei bine, dacă nu reușim să închidem ochii pentru 6 - 8 ore pe noapte, sănătatea noastră este serios amenințată.



Oamenii de știință de la University of Warwick Medical School, Marea Britanie, au descoperit o legătură între tulburările acute ale somnului și creșterea tensiunii arteriale la femei.



"Pe teremn lung, dezastrele provocate de lipsa somnului sunt destul de serioase. Somnul este procesul activ de care organismul nostru are nevoie pentru a-și reface funcțiile precum cea cerebrală. Femeile, în special, trebuie să aibă grijă să nu rămână în urmă cu somnul pe perioade mai lungi", atrag atenția specialiștii.



Ceea ce nu bănuiţi este efectul negativ pe care lipsa somnului o are asupra sistemului imunitar. Dacă dormiţi în mod regulat mai puţin de 7 ore pe noapte, puteţi întâmpina probleme cronice de piele, obezitate şi fertilitate scăzută.



Se bănuieşte că ar putea avea legătură şi cu apariţia cancerului, a diabetului, problemelor cardiace şi o speranţă de viaţă mai mică.