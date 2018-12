Japonia va relua oficial o practică extrem de controversată, după 37 de ani

Japonia se va retrage din Comisia Internaţională pentru Vânătoarea de Balene (IWC) în încercarea de a relua vânătoarea comercială a acestor mamifere, a informat agenţia de ştiri Kyodo News, citând surse guvernamentale.



Potrivit raportului, retragerea Japoniei din comisie este planificată pentru anul următor şi va fi anunţată până la sfârşitul acestui an.



Guvernul japonez are în vedere vânătoarea comercială de balene doar în mările din apropierea ţării sale şi a zonei sale exclusiv economice, a raportat Kyodo.



La începutul acestui an, încercările Japoniei de a abroga o interdicţie globală privind vânătoarea comercială de balene au eşuat atunci când naţiunile care se opun cu fermitate acestui tip de vânătoare au învins o propunere japoneză care ar fi permis vănătoarea şi uciderea mamiferelor.