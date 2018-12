Ceban va candida la parlamentare pe listele PSRM

Liderul fracțiunii Partidului Socialiștilor în Consiliul municipal Chișinău, Ion Ceban, anunță că va candida la alegerile parlamentare din 24 februarie pe listele formațiunii. Socialistul afirmă că în perioadă următoarea se va concentra pe activitățile din campania electorală, transmite IPN.





„Nu vom avea vacanță. Ne concentrăm la maximum pe campania electorală. Urmează să ajut colegii, cât o să pot în această privință, pentru alegerile parlamentare 24 februarie 2019”, a declarat Ion Ceban, într-o conferință de presă. Potrivit lui, candidarea în circumscripție uninominală implică mai mult timp și activități în teritoriu și respectiv, după aceasta este complicat să pregătești platforma electorală, să te pregătești de conferințe și multe altele. „O să mă implic 95% pentru campania electorală, pentru că aceasta contează în momentul de față cel mai mult”, a notat Ceban.

Consilierul municipal s-a referit și la activitatea fracțiunii în CMC, menționând că fracțiunea PSRM a înregistrat realizări concrete, ca urmare a proiectelor elaborate de socialiști sau cu suportul lor. Alesul local a trecut în revistă majorările salariale pentru mai multe categorii de angajați din sera socială, printre care adaos la salariu, compensarea cheltuielilor de transport, asigurarea financiară pentru alimentație în timpul zilei. De asemenea, a fost menționată susținerea familiilor social-vulnerabile sau cu venituri mici. În ceea ce ține de infrastructură, Ion Ceban a menționat instalarea, în premieră, în cadrul programului cu destinație specială, în curțile blocurilor de locuit a 110 terenuri de joacă noi, 70 de terenuri sportive pe parcursul anului etc.

„Despre înstrăinarea terenurilor municipale, aș menționa că zeci de tentative au fost blocate doar în acest an. Am insistat și s-a aprobat desfășurarea licitațiilor funciare. Procedura de licitații în acest sens este în proces. Nu am inclus în acest raport numeroasele sesizări și intervenții facilitate pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale, de sănătate, infrastructura parcurilor și zonelor verzi”, a declarat liderul fracțiunii.

În ceea ce ține de componenta politică la nivel local, Ion Ceban a declarat că o realizare importantă este faptul că s-a reușit „izbăvirea” de fostul primar Dorin Chirtoacă, cel care, în opinia sa, prin acțiunile sale a distrus capitala în ultimii zece ani. „Noi am deconspirat constant actele de corupție, nelegiuirile, birocrația, protecționismul, traficul de influență și alte fenomene negative ce au marcat administrația lui Dorin Chirtoacă. Și iată că în sfârșit în 2018 am scăpat toată lumea de el și sunt absolut sigur că, cel puțin la Primărie nu se va mai întoarce”, a spus Ion Ceban.

Acesta s-a referit și la comportamentul lui Andrei Năstase, primarul de Chișinău ales. Potrivit lui, „Năstase a promis că va lupta pentru interesele chișinăuienilor, dar în toată această perioadă nu a făcut absolut nimic, nici măcar un jurist nu a angajat la partid sau la sediul pe care trebuie încă să îl întoarcă municipiului”. Cât ține de primarul interimar, Ruslan Codreanu, Ion Ceban a spus că PSRM nu nu-l recunoaște și acest lucru a fost zis nu o dată. „Acum suntem în proces de judecată pe marginea interimatului funcției. Este bine măcar că domnul Codreanu nu se amestecă în activitatea CMC, iar executivul raportează cu regularitate cum se implementează anumite decizii. Astfel, avem posibilitatea să contribuim la soluționarea problemelor capitalei”, a mai spus Ion Ceban.