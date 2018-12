Fake news! Nesimțire marca Agora, care pune etichete fără să verifice informația

Mai mulţi antreprenori sunt supăraţi foc pe portalul Agora, după ce acesta a scris că de granturile Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Moldova ar beneficia doar oamenii de afaceri apropiaţi guvernării. Minciuna se conţine într-un articol care vizează gala AOAM, desfăşurată vineri.



“Nu este corect, eu personal am câstigat acest grant şi nu este nici un fel de influență politică. Sau cum ați menționat anterior, apropiații guvernării, a fost o selectare corectă, unde s-a muncit mult și, respectiv, rezultate după merit”, a replicat antreprenorul Andrian Dumitraş, într-un comentariu la acest articol.



Pe aceeaşi lungime de undă sunt şi alţi oameni de afaceri sprijiniţi de Asociaţia Oamenilor de Afaceri din Moldova.



“Noi suntem start-up, avem un an şi jumătate de activitate şi mereu monitorizăm programele ce susţin tinerii antreprenori. Noi nu suntem în niciun partid, ştim că AOAMm încurajează businessul din Molcdova, am mers transparent şi am depus actele pentru acest grant. Mulţumesc AOAM pentru astfel de programe”, a scris şi Tatiana Crishmariuc, beneficiară a unui grant din partea AOAM.



“Ştiu familii care s-au întors în ţară şi au deschis fabrici, graţie granturilor primite. În ultimii doi ani şi eu am beneficiat de ajutor din partea mai multor structure”, susţine şi antreprenoarea Ecaterina Papanaga.



La Gala Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Moldova din acest an, alţi zece tineri ambiţioşi au primit diplome şi câte 50.000 de lei pentru a-şi dezvolta afacerile. Numărul total al celor sprijiniţi financiar de AOAM a ajuns la 40. Mărimea totală a granturilor se ridică la 2 milioane de lei.