Gala AOAM. Vlad Plahotniuc: Guvernul va continua şi în 2019 să stimuleze mediul de afaceri

Guvernul va continua şi în 2019 să stimuleze mediul de afaceri. Impozitul pentru bugetul asigurărilor sociale va fi redus până la 12 sau 14 la sută. Asta după ce, în acest an, contribuţia a fost micşorată de la 23 la 18 procente.



De asemenea, taxa pe profit de 12 la sută va fi anulată pentru companiile care vor reinvesti câştigul în dezvoltarea businessului. Anunţurile au fost făcute de preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Moldova, Vlad Plahotniuc, în cadrul Galei AOAM.



La eveniment au participat 1.200 de persoane care au sărbătorit succesul înregistrat de antreprenori.



"Intenţionăm să reducem încă o dată, să mai reducem procentul plăţilor pentru asigurările sociale a companiilor. Probabil că domnul ministru al Finanţelor abia se ţine. Eu vreau să vă spun că este cel mai bun Guvern, talentaţi, dedicaţi cei care pot real să facă reforme, să schimbe lucrurile în ţară", a spus Vlad Plahotniuc, președintele AOAM.



"Noi am auzit care sunt sarcinile pe anul viitor, pe anul 2019. Îmi pare bine că alături de ministrul Finanţelor tocmai se află ministrul Sănătăţii, s-au susţinut unul pe altul", a declarat prim-ministrul Pavel Filip.



Micşorarea contribuţiei de asigurări sociale le va permite antreprenorilor să facă economii, îi motivează să-şi dezvolte afacerile şi să creeze locuri de muncă. Din 2016 şi până în prezent, au fost înfiinţate 170.000 de posturi.



"Astăzi domeniul IT este şi foarte mult corcolit, dacă se poate de spus. Iar cu promisiunile domnului preşedinte Plahotniuc în câteva minute mi-au venit câteva idei de reinvestire a capitalului. Atunci când din partea guvernării, din partea statului se simte o susţinere, când statul pune mâna şi nu îţi dă voie să cazi, acest lucru cred că este cel mai apreciabil", a declarat Andrei Jicol, directorul unei companii IT.



Ministrul Economiei a declarat că acordarea facilităţilor pentru business nu ar fi fost posibilă fără voinţă politică şi reformele implementate.



"Reforma fiscală, taxele şi impozitele reduse desigur aduc beneficii mediului de afaceri mai ales când vin în paralel cu o scădere sau o reducere a birocraţiei, Ghişeul Unic", a spus Chiril Gaburici, ministrul Economiei.



La rândul lor, antreprenorii confirmă că mediul de afaceri răsuflă, în sfârşit, uşurat.



"Businessul acum se simte cu mult mai încrezător. Câţiva ani în urmă, domnul Plahotniuc a venit cu nişte iniţiative care, sincer, să spun mulţi le-au primit sceptic. Eu cred că astăzi sceptici nu mai există", a declarat Oleg Baban, director de companie.



"Cu siguranţă nu este uşor să faci afaceri în Republica Moldova, dar în acelaşi timp fără antreprenori şi fără curajul vostru nu ar exista economia Republicii Moldova şi nu ar exista sistemul în care trăim noi astăzi. Însăşi oamenii de afaceri sunt motorul acestei societăţi şi a economiei", a declarat Andrian Candu, preşedintele Parlamentului.



Potrivit preşedintelui Asociaţiei Oamenilor de Afaceri, Vlad Plahotniuc, această guvernare este singura, de la Independenţă încoace, care şi-a îndeplinit, în mare parte, toate promisiunile făcute mediului de afaceri.



"Totodată acestă guvernare este unica care şi-a ţinut cuvântul faţă de oameni, dându-le speranţa unui viitor şi în Moldova, majorând salariile şi pensile, creând noi locuri de muncă, şi oferind posibilitatea oamenilor să îşi ia o casă aici, acasă în Moldova", a spus Vlad Plahotniuc, preşedintele AOAM.



Şi generaţia tânără e susţinută şi încurajată de stat, dar şi de AOAM, să-şi împlinească visul de a avea propriul business.



La Gala din acest an, alţi zece de tineri ambiţioşi au primit diplome şi câte 50.000 de lei pentru a-şi dezvolta afacerile. Astfel, numărul celor sprijiniţi financiar de asociaţie a ajuns la 40. Mărimea totală a granturilor se ridică la 2 milioane de lei.



"Datorită acestui grant, la anul, vom putea angaja încă 10 fete şi vom putea cumpăra încă 10 maşini de cusut. Alte 10 familii vor rămâne aici, în ţară noastră iubită", a declarat Ecaterina Papanaga, femeie de afaceri.



"Împreună cu dumneavoastră am reuşit să facem aceste reforme ca astăzi oamenii în Republica Moldova să simtă beneficii. Haideţi, dragi prieteni, împreună cu dumneavoastră să asigurăm această continuitate şi în anul 2019", a spus premierul Pavel Filip.



"Vine anul 2019, eu ca şi mulţi din voi ne dorim ca în anul acesta noi să câştigăm mai mulţi bani, dar pentru asta ne trebuie continuitate. Pe 24 februarie eu sunt convins şi mulţi din voi eu cred că trebuie să votăm Partidul Democrat ca tot ce au început anul acesta să fie promovat şi anul viitor. Şi noi o să fim şi o să beneficiem de chestia asta", a declarat Mihail Usatîi, preşedintele Asociaţiei Transportatorilor din Moldova.



"Convingerea mea este că anul 2019 poate şi trebuie să fie mai bun ca anul curent. Pentru că mai bine pentru dumneavoastră, pentru mediul de afaceri, înseamnă mai bine pentru ţară. Mai bine pentru ţară înseamnă mai bine pentru oameni, iar asta e scopul care ne uneşte", a declarat Vlad Plahotniuc, preşedintele AOAM.