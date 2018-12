Procuratura Generală şi-a inaugurat noul sediu: „Este o formă de respect pentru munca procurorilor”

Astăzi, 21 decembrie 2018, la Chişinău, a avut loc inaugurarea noului edificiu, amplasat pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.73, în care îşi vor avea sediul: Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale şi oficiul principal al Procuraturii capitalei.



Evenimentul a avut loc în prezenţa Procurorului General, Eduard Harunjen, a conducătorilor mai multor instituţii de stat şi a foştilor procurori generali.



Imobilul a fost transmis cu titlu gratuit, din gestiunea Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova în gestiunea Procuraturii Generale.



Noul sediu, cu trei etaje şi o suprafaţă la sol de 3.398,9 metri pătraţi, oferă personalului condiţii de lucru moderne, cu spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţii şi cu toată logistica necesară pentru munca procurorilor. Aici va activa un personal total de aproximativ 500 de unităţi: procurori, consultanţi ai procurorului, inspectori, ofiţeri detaşaţi la procuratura specializată, specialişti, personal tehnic şi auxiliar.



În discursul rostit cu această ocazie, Procurorul General, Eduard Harunjen a menţionat că: „Este proiectul nostru de suflet, un proiect care ne-a mobilizat pe toţi procurorii să participăm activ şi în modul cel mai direct, la realizarea visului mai multor generaţii de procurori. Am avut satisfacţia să urmăresc cu câtă abnegaţie şi pasiune colegii mei se implicau în diferite proiecte şi activităţi, menite să apropie momentul pe care astăzi îl marcăm. Aceasta ne-a unit, ne-a consolidat, ne-a făcut să credem că orice idee benefică poate fi realizată cu eforturi comune.”



Acest proiect, în opinia Procurorului General, este unul avantajos şi din punct de vedere economic, în condiţiile în care a fost realizat din mijloacele alocate din Strategia naţională de dezvoltate a sectorului justiţiei pentru noul sediu al Consiliului Superior al Procurorilor, totodată fiind şi economisită o parte esenţială a acestor mijloace.



De asemenea, prin concentrarea celor patru procuraturi întrun sediu unic, vor fi restituite autorităţilor centrale şi locale 7 blocuri impunătoare în capitală, valoarea de piaţă a cărora depăşeşte de multe ori preţul lucrărilor de reconstrucţie al sediului actual.



Referindu-se la sculptura Zeiţei Themis, amplasată pe hall-ul noului edificiu şi care a fost realizată de către meşterul popular Mihai Costin, Procurorul General a spus că poziţionarea acesteia nu este un lucru întâmplător. „Zeiţa Dreptăţii va fi prima care va capta atenţia oricăruia care va intra în acest edificiu. Vrem să corespundem profundei semnificaţii pe care o comportă şi să contribuim, prin activitatea noastră, la echilibrul perfect al balanţei, pe care aceasta o poartă. Ba mai mult ca atât, vrem să inspirăm această senzaţie şi cetăţenilor, pentru care ne consacrăm eforturile.”- a menţionat Eduard Harunjen.



Acest proiect de optimizare a patrimoniului public prin concentrarea subdiviziunilor procuraturii într-un sediu unic, nu este o premieră. În toamna acestui an, alte patru procuraturi, şi anume: Procuratura municipiului Bălţi, Procuratura de circumscripţie Bălţi şi Oficiile Nord ale Procuraturii Anticorupţie şi Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cauze Speciale s-au unit sub acelaşi acoperiş, şi nu vor mai sta cu chirie. Astfel, după mai bine de două decenii, timp în care angajaţii acestor subdiviziuni au activat în condiţii inadecvate, acum, procurorii şi personalul auxiliar muncesc într-un edificiu adaptat standardelor europene. Noul sediu este bine poziţionat, în centrul municipiului Bălţi, acolo unde sunt concentrate toate instituţiile de drept din localitate.



Acţiunile respective rezultă din obiectivele Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei şi Planului de Dezvoltare Strategică a Procuraturii pentru anii 2016 - 2020, menită să eficientizeze procesul de administrare, gestionare şi utiliza

re a patrimoniului public.



La finele ceremoniei de inaugurare oficială a noului sediu, Procurorul General i-a felicitat pe procurori, dar şi întreg personalul instituţiei cu această şansă, de a activa în condiţii mai bune, în corespundere cu cerinţele procedurale şi standardele europene. „Să ştiţi că de acum încolo, va trebui să muncim cu mai mult spor, cu mai multă râvnă şi profesionalism, pentru că nu mai e loc pentru scuze! Avem toate condiţiile! Spor la treabă şi să ne fie într-un ceas bun!”- a conchis Procurorul General.



În contextul modernizării şi dezvoltării capacităţilor instituţionale, precum şi optimizării resurselor utilizate, Procuratura tinde să-şi concentreze subdiviziunile dispersate în sedii teritoriale comune şi demarează noi proiecte ce prevăd reparaţia, modernizarea şi dotarea mai multor sedii ale procuraturilor din ţară.