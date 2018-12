Jurnalist: PAS cu DA le-au tras încă o țeapă de zile mari partidelor pe care le-au invitat să coalizeze

Partidele care au decis să sprijine binomul PAS-PPDA la alegerile din 24 februarie au fost trase pe sfoară de Maia Sandu și Andrei Năstase. Acestea vor avea un singur cadidat în circumscripțiile electorale, cu excepția transfugului din PL, Valeriu Munteanu. De această părere este jurnalistul Gabriel Călin, care pornește, într-un editorial publicat de portalul today.md, de la potențiala listă cu 22 de circumscripții, pe care PPDA va înainta candidați.



”Ceva îmi spune că s-a mers pe principiul de paritate și PAS va avea cel puțin tot 22 de circumscripții. Și ele vor fi cu siguranță altele decât cele ale DA, or nu există nici o logică în înaintarea a doi candidați din partea unui bloc pe aceeași circumscripție. Deci, 22+22=44. Mai există două circumscripții în UTA Găgăuzia și două în Transnistria, plus o circumscripție în Rusia. În toate aceste 5 circumscripții șansele oricărui reprezentant al PAScuDA sunt egale cu șansa ca mâine pe clădirea Gării Auto să urce un elefant și să intoneze din trompă imnul României. De trei ori la rând. 44+5=49. O circumscripție, după cum ne dăm bine seama, în zona Floreniului (poate fi oricare alta), va pleca la Valeriu Munteanu. Nici PAS, nici DA nu va ceda pentru el un loc în cei 44, ci îi vor da o circumscripție aparte. Așadar 49+1 = 50”, scrie Gabriel Călin.



Autorul constată că PUN, PLDM, PL sau alte formațiuni care vor sprijinni PAS și PPDA se vor bate doar pentru o singură circumscripție.



”Iată pentru acest loc, sunt chemate la coaliție restul partidelor. PUN, PLDM, PL, etc, chiar acesta vă este prețul? Chiar atât de mult sunteți gata să vă înjosiți? Nu de alta, dar pe liste nu prindeți niciunul primele 10 poziții. Și voi știți foarte bine că mai mult de 10 deputați pe liste de la PAS cu DA nu vor trece niciodată. Sper că nu trebuie să vă spun că și așa va exista scandal mare pe aceste 10 locuri între Andrei și Maia. De fapt nu scandal, ci PASe otrăvite care, încep a fi DAte de pe ACUM”, notează jurnalistul citat.



Gabriel Călin mai scrie că nu ar fi pentru prima dată când PAS și PPDA trag pe sfoară reprezentanții altor partide de dreapta sau unioniste.



„Țineți minte ce li s-a întâmplat unioniștilor în PMAN? Dacă nu, vă aduc aminte: Au fost chemați la proteste ca să fie alungați. Pai, iată ca istoria se repetă, dar deja la etapa în care cei ce jurau iî PMAN că nu vor face partid, candidează cu tocmai două partide la funcțiile de deputați în Parlamentul Republicii Moldova” conchide Gabriel Călin.