Centenarul Marii Uniri, onorat la toate nivelurile administrației americane

În cursul anului 2018, Centenarul Marii Uniri de la 1918 a fost onorat la toate nivelurile administraţiei americane, prin mesaje transmise de către preşedintele Donald Trump, secretarul de stat Michael Pompeo şi membri ai Congresului SUA, prin introducerea unei rezoluţii a Camerei Reprezentanţilor şi prin emiterea de proclamaţii oficiale din partea a 45 de guvernatori şi adunări legislative la nivel de stat, precum şi din partea primarului capitalei americane, Washington, D.C., a informat marţi Ambasada României în Statele Unite ale Americii într-un comunicat de presă.





Până în prezent, au transmis proclamaţii oficiale de celebrare a Centenarului Marii Uniri de la 1918 guvernatorii statelor Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, West Virginia, Wisconsin, Wyoming, precum şi primarul capitalei Washington, District of Columbia.

Aceste mesaje, rezoluţii şi proclamaţii fac parte dintr-un proiect organizat de-a lungul anului 2018 de Ambasada României în Statele Unite, menţionează sursa citată, care informează că proclamaţiile şi rezoluţiile oficiale în formatul original vor fi transmise de Ambasada României în SUA Muzeului Naţional al Unirii de la Alba Iulia şi că documentele pot fi consultate pe pagina de internet https://celebrating-romanias-centennial.home.blog/

Potrivit comunicatului citat, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a apreciat că "aceste mesaje şi documente oficiale confirmă nu doar o relaţie excepţională de parteneriat cu Statele Unite ale Americii, pe care România a construit-o şi o consolidează în continuare, ci arată totodată respectul Americii pentru ţara noastră şi pentru sacrificiile românilor. La 100 de ani de la sprijinul acordat de preşedintele Wilson, America îşi reconfirmă susţinerea pentru unitatea naţiunii române".