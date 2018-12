După ce a fost publicat Raportul Comisiei de Anchetă privind implicarea Fundației Open Dialog în finanțarea unor partide politice din Moldova, tema prezenței malefice a Ludmilei Kozlovska în viața politică moldovenească și încercările ei de a-l înălbi pe Veaceslav Platon contra plată a luat amploare. Raportul confirmă existența unor legături între aceste două persoane. Suma finanțărilor venite din partea businesmanului Platon, condamnat în Moldova, este de aproximativ 2,5 milioanede euro.



Este curios de urmărit reacțiile opoziției de dreapta care este vizată de acest raport. Desigur, aceste partide vor să iasă basma curată și neagă orice acuzație, deși este de netăgăduit faptul că liderii PAS și ai Platfomei DA au călătorit pe banii Fundației Open Dialog la un eveniment organizat în Uniunea Europeană. Putem presupune, până la proba contrarie, că e vorba de o imprudență comisă din cauza penuriei de fonduri sau din deprinderi onegiste de a călători pe banii organizatorilor și donatorilor. În plus, sumele cheltuite nu sunt mari, ceea ce le permite celor două partide să minimalizeze gravitatea cazului. Și, totuși, puterea vrea să sugereze că în această situație ar exista și alte elemente care ar putea la un moment dat fi interpretate drept trădare de Patrie sau, în cel mai bun caz, încălcarea legii privind finanțarea partidelor politice.



În aceste condiții, opoziția a adoptat strategia negării - negarea oricarei implicari in faptele reprobate. Partidele de dreapta susțin că au plecat în Europa la invitația eurodeputaților și nu a Fundației. De asemenea, ei se victimizează și invocă suma modică a finanțării în comparație cu pretinsele miliarde furate de guvernare. În cele din urmă, ei suspectează guvernarea de intenții sinistre și dorință de a-i scoate din cursa electorală în baza unui caz fabricat.Până la un punct, aceste acțiuni ale opoziției pot fi acceptate și înțelese. Ocazional, unii reprezentanți ai UE le întind o mână de ajutor. Anumiți comentatori, apropiați de partidele de dreapta, nu sunt preocupați de apărarea opoziției noastre ci, mai curând, de scoaterea de sub lovitură a Fundației Open Dialog și a Ludmilei Kozlovska. Practic, se dorește a se demonstra că această persoană dubioasă n-a săvârșit nici o faptă reprobabilă și că Fundația pe care o conduce activează bine mersi în continuare. Doar cu jumatate de gură se acceptă faptul că Fundația a beneficiat de finanțări netransparente, fără a se detalia cine sunt filantropii care i-au pus banii pe tavă Dnei Kozlovska.



Ori această insistență de a înălbi imaginea unui ONG străin, cu o reputație extrem de dubioasă, nu mai poate fi acceptată. Asemenea comportamene pot doar să demonstreze că Fundația Open Dialog a prins rădăcini adânci în mediul nostru politic și a produs o sumedenie de avocați, dornici să ia apărarea businesmanilor condamnați în Moldova pentru fapte de corupție. Astfel, pe banii lui Platon, de exemplu, sunt orchestrate campanii întregi de linșare a guvernării, plătite din greu din buzunare oculte.



Avem chiar senzația că pentru unii comentatori salvarea Fundației Open Dialog este mai importantă decât apărarea partidelor de dreapta. Și e clar de ce. Banii lui Platon sunt plătiți pentru a-l salva pe Platon și nu pe alții. Partidele de dreapta sunt acceptabile, în opinia ”activiștilor” noștri, doar atât timp cât vor servi cauza readucerii oligarhilor scăpătați acasă sau scoaterea lor din izolator.