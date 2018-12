Document secret făcut public: schema spălării de bani din Banca de Economii prin Open Dialog. Ce legătură au cu aceasta PAS și PPDA

Raportul Comisiei de anchetă privind implicarea fundaţiei „Open Dialog” şi a fondatoarei acesteia, Ludmila Kozlovska, în treburile interne ale ţării şi în finanţarea unor partide din Moldova a fost desecretizat și publicat pe site-ul Legislativului.



În document se arată că Fundația Open Dialog și Ludmila Kozlovska sunt finanțate din venituri provenite din tranzacții cu întreprinderi militare din Rusia, față de care au fost aplicate sancțiuni internaționale, inclusiv de către UE și SUA. La fel, ar fi beneficiat de finanțări din livrarea de echipamente militare în statele implicate în conflictele regionale, precum și din plăți din zone off shore. Din „Laundromat”-ul din Moldova, pus la cale de Veaceslav Platon, au fost identificate finanțări de cel puțin 2,5 milioane de euro. Platon este prezentat de către Fundația Open Dialog drept disident politic și victimă a guvernării de la Chișinău.



În raport de arată că Ludmila Kozlovska, născută în Crimeea, a obținut cetățenia Federației Ruse în anul 2014, după anexarea ilegală a peninsulei de către Moscova. Din Crimeea, acolo unde fratele ei Piotr Kozlovski deține afaceri, inclusiv uzina „Maiak” care conlucrează cu întreprinderi militare rusești și se află în lista neagră a UE, fundația acesteia ar fi primit circa 1,5 milioane de euro în ultimii ani.



Cea mai mare parte a banilor ajungeau pe conturile Fundației „Open Dialog” prin intermediul unei alte firme, „Silk Road”, a soțului Ludmilei Kozlovska, Bartosz Kramek, și ar avea proveniență dubioasă, inclusiv din firme afiliate lui Veaceslav Platon.



Din „Laundromat”-ul din Moldova, pus la cale de Veaceslav Platon, au fost identificate finanțări de cel puțin 2,5 milioane de euro. Platon este prezentat de către Fundația Open Dialog drept disident politic și victimă a guvernării de la Chișinău.

„Unii actori ai scenei politice din Republica Moldova s-au lăsat atrași și înregimentați în activitățile diversioniste desfășurate de Ludmila Kozlovska și FOD îndreptate împotriva Republicii Moldova, orchestrate și finanțate de serviciile speciale străine. Nu poate fi confirmată sau infirmată conștientizarea de către aceștia a rolului, locului și adevăratelor scopuri ale FOD și ale Ludmilei Kozlovska, consecințelor pentru Republica Moldova, dar nu pot fi stabilite nici intențiile reale ale acestor actori politici din Moldova”, se spune în raport.



Membrii Comisiei recomandă Procuraturii Generale, Serviciului de Informații și Securitate, dar și Ministerului Afacerilor Interne să investigheze materialele și concluziile conținute în raport să examineze constatările din raport în contextul clarificării și încadrării juridice a acțiunilor de implicare a FOD, persoanelor afiliate etc. în acțiuni care atentează la securitatea națională a Republicii Moldova, „inclusiv prin prisma infracțiunii de trădare de patrie, spionaj etc.



Maia Sandu și Andrei Năstase au refuzat să se prezinte la audierile Comisiei, unde urma să-și expună pozițiile referitor la relațiile cu Open Dialog și Kozlovska.

DOC