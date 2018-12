Ilan Șor: "Vreau să readuc confortul grădinițelor sovietice"

Primarul de Orhei Ilan Șor vrea să readucă confortul și căldura grădinițelor sovietice, fiind respectate în același timp normele și standardele actuale. În doi ani și jumătate, toate grădinițele din Orhei vor fi modernizate de la zero. Între timp, prima va fi redeschisă după reparație capitală în următoarele două săptămâni.



Ilan Șor a povestit la emisiunea „Ora Primarului” de la Orhei TV că imediat ce a fost ales în funcția de edil al Orheiului a început să aloce bani pentru reparația grădinițelor, dar în fiecare an apăreau noi și noi necesități și atunci a înțeles că nu este o abordare corectă. „Este inutil să faci aceste reparații mici și am decis să avem o altă abordare: am elaborat un proiect de modernizare capitală a grădinițelor”.



Acestea vor fi reconstruite de la zero. Iar unul din scopurile principale este să fie readuse în aceste grădinițe atmosfera, căldura și comoditatea grădinițelor din perioada sovietică, a menționat Ilan Șor. „Vreau să fac așa ca fiecare copil să se simtă la grădinițe cum ne-am simțit noi în cele din perioada sovietică – confortabil și plăcut, dar totodată să fie respectate toate normele actuale. Grădinițele sunt practic reconstruite de la zero”, a precizat Ilan Șor.



Prima grădiniță modernizată capital va fi redeschisă până la sfârșitul acestui an, iar următoarea în martie anul viitor.



În conformitate cu proiectul de modernizare, aici vor fi reparate și dotate spațiile de joacă, grupele, spațiile pentru somn, locurile pentru servirea mesei, sălile de muzică, terenurile de joacă, vor fi amenajate și dotate terenuri pentru sport. Toate spațiile vor fi utilate cu mobilier, veselă, lenjerie de pat, inventar sportiv, jucării, literatură și materialele de studii.



Municipiul Orhei este prima localitate din Republica Moldova care vine cu un plan complex de modernizare a tuturor grădinițelor din oraș. Mai mult, toate lucrările vor fi realizate cu forțe și resurse proprii, fără ca municipalitatea să facă împrumuturi, pentru care ulterior să achite dobânzi. Aceasta a devenit posibil grație majorării veniturilor la buget, urmare a planurilor strategice realizate de primarul Ilan Șor.