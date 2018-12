Adevărul despre kaki, fructul miracol ce se găsește în magazine în această perioadă

Kaki sau Persimmon este un fruct exotic si delicios, mai puțin cunoscut la noi, însă din ce în ce mai prezent în supermarketuri.



Este fructul unui copac înalt de aproximativ 10 metri, care poartă numele Diospyros (semnificând în greaca antică „fructul divin” sau „hrana lui Zeus”) și care face parte din familia Ebenaceae. Se cunosc mai multe specii Diospyros kaki, cea mai cultivată fiind originară din Asia, respectiv Japonia și China.



Acest fruct are mărimea unei piersici medii și o culoare ale cărei nuanțe pornesc de la galben până la portocaliu închis. Coaja este tare și lucioasă, iar pulpa este astringentă când este verde, iar când este coaptă — dulce și moale.



Este unul dintre fructele cu cel mai bogat conținut nutrițional ce include vitamina A, vitamine din complexul B, vitamina P și vitamina C; minerale precum sodiu, potasiu, magneziu, seleniu și cantități mici de fier și zinc.



Kaki este mai bogat în potasiu decât banana, iar studiile au arătat că acesta are de două ori mai multe fibre decât merele. Conține carbohidrați de bună calitate și la fel de mulți antioxidanți ca ceaiul verde. Kaki mai este bogat și în acizi organici, taninuri, proteine și betacaroten, care îi dă culoarea.



Fructul se culege toamna târziu și se poate consuma proaspăt, uscat, sub formă de gem sau inclus în diverse salate și preparate dulci.



Cum se consumă



De regulă, în magazine, el nu se găsește foarte copt, dar se poate ține câteva zile lângă o banană sau un măr și își va atinge maturitatea. Pentru o coacere rapidă se poate pune kaki într-o pungă de hârtie cu un măr sau o banană.



Primul lucru pe care trebuie să îl faceți când mâncați un kaki este să îl tăiați în jumătate. Apoi, ca și la roșii, să îndepărtați partea de sus, unde a fost codița și care rămâne aproape lemnoasă.



Apoi se curăță coaja fructului ca la un măr. Miezul rămas este numai bun pentru a fi consumat în stare proaspătă, în salate de fructe, piureuri sau chiar la prepararea dulcețurilor.



O altă variantă este să se consume miezul direct cu lingurița, fără a curăța coaja, însă ar fi bine să evitați să mâncați coaja la care, la fel ca și în cazul altor fructe de import, există riscul stropirii cu antifungice care să mențină integritatea fructelor pe parcursul transportului sau la depozitare.