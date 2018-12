Acuzații dure de la Gofman: Platon a pus la cale mai multe atentate la viața persoanelor care i se opuneau. A fost vizat fostul guvernator al BNM și mai mulți judecători

Persoanele care au încercat să se opună planurilor lui Veaceslav Platon, de a pune pe brânci sistemul bancar din Moldova, au fost victime ale atentatelor la viața sau, în cel mai bun caz, la cariera profesională. Dezvăluirile au fost făcute de către fostul șef-adjunct al Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de la CNA, Mihail Gofman, într-un interviu pentru zeppelin.md. Unele încercări au loc și acum, după ce Platon a ajuns în detenție.



”Eu foarte bine știu cu cine am de a face. Și toate tentativele care se petrec în ultimul timp, și înțeleg foarte bine. Eu nu cedez! Tăiatul furtunului uleiului de frână de la mașina soției mele, deșurubarea roților din față... cu toate că ei se află în izolatoare, detențiile respective, - nu o să aibă nici o șansă. Eu am grijă să-mi apăr și familia, și copiii. Și orișice tentative care vor continua față de familia mea, eu voi lua măsuri. Eu n-o să aștept până când în ograda mea sau la balconul meu vor exploda grenade, cum a fost la domnul Drăguțanu, fostul guvernator al BNM”, a spus răspicat Gofman.



Acesta a declarat că au avut de suferit și unii judecători.



”Numai cât fac panourile stabilite într-o bună dimineață pe viaduct cu mesaje denigratoare față de Vera Macinscaia, Nicolae Clima, judecători de la CSJ. Din câte cunosc eu, au refuzat să execute anumite indicații de-a lui Platon în acea perioadă. Au fost diferite tentative de asasinări. Precum că mașina dlui Nicolae Clima a lovit pe cineva și a fugit de la locul accidentului. Au fost multe aspecte. Bine, faptele au fost deconspirate în final. Au fost înscenări, și înscenările acestea continuă”, a dat detalii fostul oficial de la CNA.



Gofman a venit și cu un alt exemplu, al unui judecător de la CSJ, Svetlana Novac. ”Ea s-a trezit într-o bună zi cu conturi bancare într-o bancă din Pribaltica, unde avea deschise conturi cu 217 mii de dolari. Dar ea nici nu știa și nici nu putea să știe. Ele nu-i aparțineau ei, dar presiunea, factorul psihologic, intimidările. Cine putea să intre în așa tipuri de inginerii? Toți înțeleg că acestea nu sunt inginerii specifice. Undeva, cineva a luat o copie a buletinului ei de identitate, un pașaport. Cineva a plecat în Letonia și a deschis conturile respective. Cineva s-a folosit de banii dați. Că banii oficial figurau și cineva oficial folosea cartelele ei prin toată Europa, ea fiind în Republica Moldova. Ea nici nu cunoștea. Asta într-adevăr este ieșit din comun. Voi nu știți cu cine aveți de a face. Acesta este grup criminal organizat, care nu este încă dezmembrat până la final acestea-s chestii foarte serioase”, a mai spus Mihail Gofman.



Potrivit lui, au fost și oameni care au plătit cu viața, printre ei și foști parteneri de afaceri ai lui Platon din Rusia și Ucraina.