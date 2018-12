Plahotniuc: Pensionarii au ȋnceput deja să primească ajutorul de Crăciun pe care l-am promis

Bunăstarea oamenilor e o prioritate pentru PDM și Guvernul țării, iar alocarea a câte 600 de lei de sărbători, pentru pensionarii cu venituri mai mici de 2000 de lei, este un pas în această direcție. Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, spune că își dorește ca astfel de inițiative să eiste în fiecare an.



”Pensionarii au ȋnceput deja să primească ajutorul de Crăciun pe care l-am promis. Cei 600 de lei vor ajunge, ȋn următoarea perioadă, la aproximativ 550.000 de persoane. E pentru prima dată când o guvernare vine cu o asemenea inițiativă și ne dorim să facem asta an de an, de acum ȋncolo. Demonstrăm, din nou, că bunăstarea oamenilor e o prioritate pentru #PDM și Guvernul țării”, a scrie Vlad Plahotniuc, într-o postare pe Facebook.



Amintim că Ministerul Finanțelor a alocat deja către CNAS banii necesari pentru distribuirea alocației de sărbători pentru vârstnicii cu venituri mici. Unii dintre ei au intrat deja în posesia alocației, transferată pe card. În următoarele zile, vor primi banii și ceilalți beneficiari.