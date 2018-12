Atrage norocul în casă cu ajutorul foilor de dafin

Ți se pare că unii oameni sunt cei mai norocoși din lume, în timp ce tu te consideri cea mai mare ghinionistă? Ei bine, poți schimba lucrurile dacă respecți câteva reguli, menite să atragă norocul în casa ta. Mihai Voropchievici și Lidia Fecioru au dezvăluit cum poți atrage norocul în casă cu ajutorul câtorva trucuri.



Foi de dafin

"Se iau trei foi de dafin care se ung cu ulei de mandarin. Pe una o păstrezi unde ții banii, în portofel, pe una unde ții banii în casă și pe una la serviciu. Se iau 4 frunze de dafin care se pun sub covorul de la intrare în casă, sub formă de cruce. Acestea aduc noroc și bogăție. Se leagă cinci frunze de dafin cu o ață roșie. Se spune: „Frunză de dafin care ești crescută sub razele puternice ale soarelui, te rog să îmi aduci în casă noroc și fericire”. Se agață deasupra ușii de la intrare”, a dezvălui Lidia Fecioru.



Monezile aduc noroc



O altă modaliate de a atrage banii în casă este să găurești o monedă în centru, la care să pui cheile de la casă. Se aleg monezi cu cifra 2 pe ele sau 15.

De asemenea, se strâng toate monezile din casă și se pun într-un singur loc. Nu se lasă aruncați prin casă.