De ce nu-i bine să slăbești rapid înainte de sărbători

Potrivit nutriționiștilor, pierderea kilogramelor în plus ar trebui să se facă lent – adică cel mult 500 de grame săptămânal. Dacă te încăpățânezi să slăbești rapid, riști să pui repede la loc tot ce ai dat jos.



Dacă te afli printre femeile care se gândesc să slăbească rapid înainte de petrcerea de Crăciun sau Revelion, pentru a face senzație într-o rochie mulată, te voi descuraja subliniind că nu este cea mai înțeleaptă alegere. Din păcate, o dietă cu foarte puține calorii sau, mai rău, înfometarea, îți poate aduce mai multe efecte negative decât beneficii.



Organismul se adaptează

Organismul nostru este inteligent și, când este privat de mâncare, își activează imediat mecanismele de supraviețuire. O dietă drastică, săracă în calorii, va da rezultate la început, dar apoi organismul se va adapta la noua situație. Vei constata pe propria ta piele că vei slăbi tot mai greu – asta, fiindcă organismul va intra în regim „de avarie“. Dietele de genul ,,2 kg în 2 zile“ sau ,,5 kg într-o săptămână“, care impun un regim foarte sărac în grăsimi, oferă o satisfacție de moment. În realitate, corpul de-abia așteaptă să-și recupereze rezervele pierdute: la prima piftie sau felie de cozonac, organismul va încerca să-și refacă stocurile stragegice.



Dietele fulger cresc pofta de mâncare

După întreruperea unei cure de slăbire cu puține calorii, te poți confrunta cu o poftă exagerată de mâncare. O dietă severă te lipsește de substanțele nutritive de care ai nevoie. Pot apărea carențe de zinc, magneziu, fier, de vitamine – iar apetitul crește. Inevitabil, de sărbători, vei gusta din tot ce se pune pe masă, iar acest lucru va afecta silueta. Atenție și la carențele de calciu induse de o dietă drastică, care duc la pierderea masei osoase, iar în timp, la osteoporoză! Pentru a pierde în greutate în mod eficient, este recomandat să scazi treptat numărul de calorii furnizat de alimentele ingerate.



Nu există diete minute!

Fiecare om are propriul său ritm metabolic, de aceea nu s-a inventat încă o dietă care să fie potrivită oricui. Statisticile arată că 95% din persoanele care țin cură de slăbire ajung să pună înapoi o mare parte din kilogramele date jos. Pentru a nu ne expune la acest risc, numit și efectul yo-yo, medicii recomandă un stil de viață sănătos: fără excese alimentare, cu mișcare frecventă și hidratare corectă. Include în alimentația ta mâncăruri bogate în fibre, vitamine și minerale, dar care au un indice glicemic scăzut, cum ar fi legume fără amidon: broccoli, fasole verde, dovlecel, castraveți. Mănâncă, în cantități moderate, fructe oleaginoase crude (migdale, nuci, fistic) și semințe (de dovleac). Din meniu nu trebuie să-ți lipsească iaurtul, cerealele integrale și fructele proaspete – dar totul cu măsură.



Cum obții rezultate optime

Nu uita să mănânci de 3 ori pe zi, iar la fiecare masă să ții o dietă hipocalorică recomandată de nutriționist, pentru rezultate optime. Astfel vei reuși să reduci masa grasă și nu masa musculară - sau doar apa din organism.



Sfatul specialistului

„Orice proces de slăbire trebuie să înceapă cu anumite investigații care să ne ofere informații corecte și exacte despre pacient și despre starea lui de sănătate. O parte din aceste investigații se fac în cabinetul medicului nutriționist, cu ajutorul unor aparate speciale. În plus, încă de la prima consultație, nutriționistul este interesat să afle istoricul greutății pacientului și, în funcție de preferințele sale și de profilul metabolic, va stabili care este greutatea sa optima din punct de vedere medical. Medicul va monitoriza progresul și starea de sănătate a pacientului pe tot parcursul dietei.“

Dr. Mihaela Posea, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, Clinica Smart Nutrition