Năstase își bate joc de PL și PLDM: Nu trebuie să participe la alegeri. Eventual, aceste partide pot delega oameni de calitate. Atât! Negocieri cu privire la ce?”

Liderul Partidului Platforma „Demnitate și Adevăr” (PPDA), Andrei Năstase, susține că Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) și Partidul Liberal (PL) nu trebuie să participe la alegerile parlamentare din februarie 2019. În schimb, unii exponenți ai celor două formațiuni ar putea să se regăsească pe lista Blocului „ACUM” și în unele circumscripții. Mai mult, Năstase afirmă că formațiunea sa și PAS nu negociază nimic cu reprezentanții PLDM și PL, deoarece blocul electoral nu se va extinde „în niciun caz”.



Întrebat, ieri-seară, în cadrul emisiunii „Puterii a patra” cum decurg negocierile cu PLDM și PL, în vederea înaintării candidaților comuni în circumscripții, Năstase a precizat că termenul de „negocieri” e greșit.



„De unde această sintagmă „negocieri”? Nu negociem cu nimeni nimic. Noi am avut o ofertă pentru partidele pretins proeuropene, în care am spus clar că PPDA, PAS, împreună cu exponenții societății civile au decis să facă un bloc. Ușile acestui bloc sunt deschise pentru exponenții altor partide din R. Moldova de orientare proeuropeană, populară, oameni buni. Am considerat că lucrurile sunt clare. Atunci când am înțeles că lucrurile nu au fost clare în formă scrisă, am acceptat niște discuții cu privire la viitorul bloc. Eventual, aceste partide pot delega oameni de calitate. Atât! Negocieri cu privire la ce?”, a întrebat Năstase.



Liderul PPDA susține că cei din PL și PLDM nu au încă o decizie instituționalizată în ceea ce privește oferta formațiunii sale și a Maiei Sandu: „Colegii noștri au întrebat reprezentanții PL și PLDM dacă au o decizie instituționalizată cu privire la modul în care vor participa la următoarele alegeri și dacă au sau nu niște delegați pentru ceea ce am propus noi. Deocamdată nu există o decizie a celor două formațiuni. Totuși, indiferent de decizia acestor partide, Blocul „ACUM” își continuă drumul și ceea ce a promis cetățenilor – să identificăm cei mai buni oameni pentru lista electorală și circumscripții. Nu ne putem opri pentru că cineva așteaptă să organizeze consiliul, congresul sau biroul politic al partidului”.



În același context, Năstase a spus că PL și PLDM trebuie să se mulțumească cu oferta PPDA și PAS și să țină cont de faptul că Blocul „ACUM” nu se va extinde.



„Avem o ofertă făcută, cea mai cumsecade ofertă, dacă pot spune așa. Cea mai logică și rațională ofertă. Vorbim de oameni de calitate (înaintați de PL și PLDM n.r.), în condițiile în care aceste două partide ar alege să nu participe la acest scrutin parlamentar”, a conchis președintele PPDA.



De menționat că și lidera PAS, Maia Sandu, a avertizat că „portița” în ceea ce privește discuțiile cu PL și PLDM se va închide curând.