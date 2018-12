Află cum poți ambala cadourile, într-un mod cu totul și cu totul deosebit!

Suntem în luna decembrie, în perioada în care ne gândim la mici surprize pe care să le facem celor dragi, la cum vom decora casa de Crăciun și, mai ales, la cadourile pe care le vom dărui. În Chișinău s-a deschis primul concept store dedicat o sută de procente... cadourilor. Meraki 217 este un concept store în care toate cadourile noastre pot fi ambalate într-un mod deosebit. Cu cât mai frumos împachetat cadoul, cu atât mai mare plăcerea,nu-i așa?



Interviu cu Victoria Druc, gazda ta de la Meraki 217

Am vizitat magazinul de pe strada București nr. 33 și descoperit un mic univers al cadourilor, pe care echipa de la Meraki 217 l-a creat de la zero. De unde a venit inspirația?



Ne-am inspirat din tot ceea ce este frumos și ne-am motivat din nevoia de a veni cu alternative la banalele hârtii lucioase pentru ambalat cadourile. Am deschis Meraki 217 pe strada București nr. 33, un loc dedicat sută la sută bucuriei de a oferi cadouri.



Am pornit de la o idee - pe baza căreia am creat, am construit mai mult, până când am fost pregătiți să deschidem micul nostru magazin de ambalat cadouri. Dacă ai o idee bună și pasiunea de a o dezvolta, atunci poți crea ceva cu adevărat deosebit, nu-i așa? Nu a fost ușor, dar nici nu am fi vrut să fie altfel tot acest proces. Am pornit chiar de la o coală albă de hârtie, pe care am început să adunăm tot ceea ce ne inspiră: țesături deosebite, imprimeuri colorate, materiale inspirate din natură. Ne-am pus un obiectiv clar – să venim cu multe, multe alternative la hârtia de ambalat pe care o găsim peste tot, de ani de zile. Ne-am propus să tipărim propria noastră hârtie de împachetat cadouri, cu modele desenate chiar de artiștii noștri. Produsele Meraki în curând vor putea fi achiziționate și din supermarketurile din oraș. Am împrumutat tehnici de ambalare de la japonezi, am învățat principiile, am exersat, iar acum avem posibilitatea de a împacheta cadouri prin metoda furoshiki, folosind eșarfe sau alte țesături. Am mers mai departe și am pregătit pachete pe care oamenii le pot folosi acasă, pentru a decora cadourile singuri. Am cules ramuri, crengi de brad, bumbac și păpădii, pe care le folosim în diferite ambalaje.



Care sunt tehnicile de împachetare pe care le folosiți?



Noi ambalăm cadouri, orice fel de cadouri, și încercăm să personalizăm ambalajul pentru a-i completa povestea. Am folosit o eșarfă violet pentru a împacheta cadoul unei cliente pentru prietena sa, pentru că amândouă împărtășesc pasiunea pentru culoarea violet. Am folosit două frunze culese de noi, una mai mare și una mai mică, pentru a decora cadoul dedicat unei viitoare mămici. Avem o muncă frumoasă, pe care o iubim.



Folosim tehnica furoshiki, care este o metodă japoneză de a împacheta orice fel de produse în țesături. Noi avem țesături cu imprimeuri diferite, unele cu modele de iarnă, altele cu inspirație mai exotică, țesături care pot fi ulterior refolosite ca eșarfe sau, în funcție de textură și dimensiune, ca șervete de bucătărie.



Am creat propriile noastre torbe, brodate manual, cu mesaje personalizate – care pot ascunde cadouri diferite. În locul pungilor din carton, am creat pungi cu imagini inspirate de personalități îndrăgite din cultura internațională, pe care fiecare ar vrea să le păstreze ca fotografii, în casă. Avem decorațiuni din natură și avem hârtie de împachetat care se poate refolosi – ca o coală de colorat, cu modele mai complicate pentru adulți sau mai ușoare, pentru copii.



Deci oricine poate intra la voi cu un cadou, iar echipa Meraki 217 se ocupă să îl împacheteze cum se poate mai bine?



Exact. Cadourile pot fi împachetate pe loc, iar cei care sunt în întârziere pentru o zi de naștere, de exemplu, pot completa cadoul cu un buchet de flori asortat ambalajului. Pentru cei care nu doresc să ambaleze cadourile foarte complicat, putem folosi o hârtie cu patern delicat și o decorațiune personalizată, poate chiar o floare sau o păpădie. Depinde de dorință.



Noi promovăm pentru prima dată ambalajul reutilizabil, care poate fi un cadou în sine. Garantăm că nimeni nu se va grăbi să arunce la gunoi ambalajul de la noi, fie că este doar o simplă hârtie imprimată cu pinguini.



Apropo de păpădie, acesta este simbolul Meraki 217. De ce ați ales întocmai păpădia?

Cu Meraki 217, ne-am propus să răspândim bucuria pretutindeni, la fel cum zboară semințele unei păpădii. Chiar am cules păpădii de pe câmp și le-am păstrat în borcănașe, pe care le folosim acum pentru a decora unele cadouri. Iar numele Meraki vine din greacă și semnifică a face ceva cu suflet, pasiune și dăruire de sine.



Ce înseamnă pentru voi a face cadouri?



Cadoul îl faci pentru cei dragi, dar bucuria este împărțită la doi. Etapa e a alege un cadou, de a-l împacheta, de a-l dărui este la fel de importantă ca și cadoul însuși. Povestea despre cum ai ales cadoul, cum ai ales ambalajul, de ce anume acel ambalaj, toate aceste detalii fac parte din experiența de a dărui. Poți cumpăra ceva simbolic, dar să faci persoana fericită doar pentru că te-ai gândit să faci această surpriză, doar pentru că i-ai oferit bucuria de a primi un cadou personalizat. Din partea echipei Meraki 217, le doresc tuturor să aibă parte de îmbrățișări calde, atunci când oferă sau primesc cadouri.