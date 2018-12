Chirtoacă îi răspunde lui Țopa: Eu nu am cu ce să fiu șantajat, dvs. în schimb, când ne lămuriți, totuși, ce s-a întâmplat cu creditul luat de la BEM în anii 2000

Noul președinte al Partidului Liberal (PL), Dorin Chirtoacă, a răspuns acuzațiilor lansate de Viorel Țopa, unul dintre finanțatorii Partidului Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA). Chirtoacă afirmă că sugestia lui Țopa, precum că PL va lupta cu PAS și PPDA, după ce instanța de judecată a anulat toate restricțiile în privința sa înainte de Congresul formațiunii, ar fi greșită.



„Voi participa la mai multe emisiuni TV în zilele următoare și voi prezenta mai multe detalii despre dosarele penale politice care, cu restricții sau fără, merg înainte bine-merci, iar scopul lor nu este unul bun deloc. Nu am niciun fel de experiență în a colabora cu Plahotniuc, spre deosebire de dvs., care în anul 2005 ați făcut împreună atacul asupra „Victoriabank” și v-ați ars. Niciodată nici măcar nu m-am văzut cu respectivul și nici nu am de gând”, a scris Chirtoacă într-o postare pe Facebook.



Fostul primar, cercetat penal în dosarul parcărilor cu plată, este indignat și de „insinuarea cu tranzacțiile, conspirațiile sau compromisurile” la care a făcut referire Viorel Țopa, dar și de comparația cu Ilan Șor.



„Eu nu am cu ce să fiu șantajat, chiar dacă unii ar vrea să creeze asemenea impresii, pornind de la cazuistica altora. Aceasta evident îi enervează pe toți, în primul rând pe Plahotniuc, dar și pe ceilalți care vor să ajungă la putere și să facă la fel. Dvs. în schimb, când ne lămuriți, totuși, ce s-a întâmplat cu creditul luat de la BEM în anii 2000 și de ce ați mers pe mâna lui Plahotniuc în anul 2005?”, întreabă Chirtoacă.