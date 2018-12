Plante pentru somn odihnitor. Ce trebuie să ai la îndemână

Ai probleme cu somnul? Îți este din ce în ce mai greu să te odihnești? Atunci ai nevoie de niște plante pentru somn odihnitor. Cele 6 sau 8 ore de somn pe noapte sunt importante pentru orice om. Când nu avem parte de ele, suntem încărcați cu energie negativă. Specialiștii recomandă să avem în casă plante care ne ajută cu somnul.



Plante pentru somn odihnitor - aloe vera

Purifică aerul și induce odihna. Emite oxigen pe timpul nopții fapt ce duce la un somn mai adânc. Îți reface forțele pe timp de noapte. Puteți ține planta pe pervazul ferestrei pentru că are nevoie de mult soare. La rândul ei, „planta păianjen” are aceleași calități, reducând masiv impuritățile din aer.



Plante pentru somn odihnitor - gardenie

Mirosul ei de excepție acționează ca un somnifer. Florile apar periodic, dar ajută la o odihna de nota 10 pe timp de seară. Gardenia este folosită frecvent pentru tratarea insomniilor sau a anxietății.



Plante pentru somn odihnitor - iasomie

Este o plantă care relaxează și induce somnul. Ajuta și la îmbunătățirea calității lui. Mireasma are proprietăți sedative renumite și reduce miscarea din timpul somnului.



Plante pentru somn odihnitor - iedera englezească

Indicată pentru persoanele care suferă de astm sau diverse alergii. Are capacitatea de a elimina mucegaiul, paraziții și microbii. Asigură un spațiu ideal și igienic de odihnă.



Plante pentru somn odihnitor - ”limba-soacrei”

Planta-șarpe, denumită și „limba-soacrei” nu este pretențioasă și vă va face să aveți un somn excelent. Are o calitate unică: furnizează în permanență oxigen proaspăt. Planta va face dormitorul un spațiu aerisit și curat.



Plante pentru somn odihnitor - crinul păcii

Este o superplantă care filtrează aerul de compuși toxici: benzen, formaldehide etc. Amplasarea în camera de dormit asigură menținerea umidității. E capabilă de a o spori cu până la 5%, element remarcabil mai ales în sezonul rece. Crinul păcii vă poate feri de momentele cu gâtul, cu nările sau cu ochii uscați. Are nevoie de o udare pe săptămână și un loc umbrit.



Plante pentru somn odihnitor - valeriana

Cercetătorii susțin că simpla inhalare a mirosului va induce un somn odihnitor. Presărarea în cada de baie a câtorva petale de flori de valeriană vă va „lua cu mâna” tot stresul acumulat peste zi, notează naturallivingideas.com.



Plante pentru somn odihnitor - gerbera

Are flori viu colorate și extrem de frumoase. Gerbera contribuie la puritatea mediului ambient. Eliberează oxigen pe tot parcursul nopții și asigură un aer proaspăt și de bună calitate. Gerbera „curăță” încăperea, fiind unul dintre cei mai eficienți agenți naturali antialergic.



Plante pentru somn odihnitor - lavanda

Mirosul fermecător creează o senzație de confort. Planta micșorează stresul și reduce tensiunea arterială, astfel încât somnul va fi odihnitor și profund. Are efect de scădere a mișcărilor rapide ale ochilor închiși pe timpul somnului care pot surveni atunci când visați.