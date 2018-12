Ce spun astrele azi, 4 decembrie

Berbec

Trebuie sa va pregatiti pentru ceva surprize placute pentru ziua de astazi. Din punct de vedere sentimental, mai ales, lucrurile vor merge foarte bine; v-ati putea simti mai impliniti, mai plini de incredere in propriile voastre forte. Pentru cei singuri, este posibil sa se iveasca oportunitatea perfecta pentru a lua legatura cu acea persoana pe care si-o doresc in viata lor, ca partener; este important sa luati initiativa si nu sa lasati ca lucrurile sa se intample. Mizati pe increderea in propriile forte si totul se va aranja destul de avantajos pentru voi. Proiectele ce vor fi incepute in aceasta zi, vor beneficia de energii pozitive.



Taur

Nu aveti motive sa va simtiti altfel decat foarte optimisti, puternici, pregatiti pentru a face fata provocarilor unei noi zile. Sunteti personalitati puternice si, chiar daca se anunta unele incercari in cursul zilei de astazi, nu aveti de ce sa va faceti griji. Contextul astral va este, de asemenea, favorabil, asa ca puteti merge inainte cu toata increderea. Pe de alta parte, o imagine de acest gen atrage pe cei din jur si este posibil sa primiti invitatii la o serie de evenimente interesante. Veti fi tatonati, dar va exista si posibilitatea de a tatona, de a cunoaste oameni noi, de a va forma noi legaturi de afaceri si, de ce nu, sentimentale.



Gemeni

Veniti din zilele anterioare cu o doza suficienta de entuziasm, care va da aripi si va ajuta sa va implicati cu multa incredere in proiectele ce ar putea sa apara pe parcursul acestei zile. Exista totusi riscul ca, in acest context, sa uitati oarecum de vocea ratiunii si sa faceti greseli care ar putea avea consecinte nu foarte placute. De aceea este bine ca, pe langa doza crescuta de entuziasm, sa va pastrati si realismul, pentru a evita sa va creati singuri neplaceri. Este o zi foarte buna pentru a face achizitii, chiar de mai mare valoare, in aceleasi conditii de prudenta si realism. Per ansamblu, poate fi o zi cu multe satisfactii, daca veti sti sa va pliati, asa cum trebuie, pe evolutiile sale.



Rac

Se pare ca astazi veti primi vesti, mai mult sau mai putin asteptate, inclusiv de la persoane aflate la mai mare distanta de voi, vesti care v-ar putea da mult de gandit, care v-ar ocupa destul de mult mintea pe parcursul zilei. Este posibil sa ajungeti la concluzia ca trebuie sa luati unele horarari, cu impact destul de semnificativ asupra vietii voastre. Veti incepe ziua intr-o nota optimista si enuiziasta, insa gandurile va vor tine intr-o permanenta alerta si va vor crea o oarecare stare de anixetate pana spre finalul zilei, de care va trebuie sa scapati cumva. Nu este nevoie sa va pripiti in luarea hotararilor. Mai asteptati cateva zile pana a ajunge la adoptarea de solutii definitive.



Leu

Nu este o zi in care sa va simtiti slabi, in care sa va lasati la voia sortii, in care sa nu interveniti pentru a va modela viitorul. Este posibil sa aveti parte de momente ceva mai dezagreabile, in care va fi nevoie sa tineti piept unor persoane care nu sunt tocmai de partea voastra. Chiar daca nu va face nici o placere, faceti in asa fel incat sa va impuneti punctele de vedere cu claritate, pentru a nu exista echivoc in legatura cu pozitia voastra. Seara se anunta a fi mai relaxata, asa ca, profitati din plin de orice intalnire care va poate scoate din starea de incordare si va poate ajuta sa va refaceti echilibrul interior!



Fecioara

Veti fi intr-o dispozitie foarte placuta inca de la inceputul zilei, veti fi foarte agreabili celor din jur, astfel incat veti avea parte de multe invitatii in cercuri sociale sau de business, care va vor fi de mare ajutor in viitor, fie fie in plan profesional, fie in plan personal, prin natura informatiilor pe care le veti putea obtine. In consecinta, profitati la maximum de aceste momente! Ganditi-va, de asemenea, sa va implicati si partenerul in intalnirile voastre de socializare, astfel incat sa intretineti in bune conditii si legatura sentimentala, care este foarte importanta pentru voi; sa tineti cont ca relatia de cuplu se intretine cu efort, nu merge din inertie.



Balanta

Veti fi foarte inspirati astazi, asa ca nu este de mirare ca nimic nu vi se va parea imposibil. Solutiile vor aparea usor si, daca veti sti cum sa manevrati lucrurile cu intelepciune, veti reusi sa impresionati pe cine trebuie, astfel incat sa fiti mult mai bine vazuti in plan profesional. Este o zi in care puteti pune baze solide pentru concretizarea unor oportunitati improtante pentru viitor. De aceea este bine sa nu tratati cu usurinta sau, mai rau, cu indiferenta, ocaziile care vi se vor oferi. Este, in mod clar, o zi excelenta pentru a pune lucruri in miscare, pentru a pregati terenul pentru proiectele din viitorul mai apropiat sau mai indepartat.



Scorpion

Se pare ca astazi vi se vor aduce in atentie tot felul de informatii, care mai de care mai contradictorii. Va trebui sa va pastrati cat mai calmi si lucizi, pentru a alege ceea ce este folositor, de ceea ce nu va intereseaza. De asemenea, nu ar fi de dorit nici sa scapati din vedere vreun element important. Si iata cum, o zi care va incepe destul de banal, va pune o presiune semnificativa asupra voastra. Veti fi intr-o dispozitie potrivita pentru socializare, mai mult ca de obicei, insa, pana la finalul zilei, tensiunile isi vor spune cuvantul si veti avea neaparat nevoie de un moment de respiro, pentru a va reface fizic si mental.



Sagetator

Munca sustinuta si sacrificiile facute pentru a va atinge scopurile, vor ajunge, astazi, la o finalitate reusita. Se pare ca astazi va fi ziua in care veti culege o parte importanta din roadele eforturile depuse in ultima perioada. De asemenea, este un moment bun ca, in functie de rezultatele pe care le veti obtine, sa va ganditi si la ceea ce ati putea face pe viitor, pentru a junge intr-o pozitie si mai benefica. Faptul ca ati reusit sa obtineti beneficiile la care sperati va va aduce pace si liniste sufleteasca, de care aveati mare nevoie in ultima vreme. Bucurati-va de momente de relaxare, spre finalul zilei, alaturi de persoane dragi voua!



Capricorn

In plan profesional, veti avea o zi destul de reusita, pentru ca veti obtine rezultatele asteptate pentru actiunile pe care le veti intreprinde. Aveti grija sa recunoasteti, in egala masura, si meritele celorlalte persoane implicate, daca doriti sa aveti parte, si pe viitor, de suportul acestora. Trebuie sa fiti constienti ca succesul vostru personal depinde si de cei din jur, inclusiv de apropiatii care va sunt alaturi neconditionat. Ca urmare, mai ales in cazul acestora din urma, se impune sa faceti si voi gesturi de sustinere atunci cand este nevoie, precum si de multumire, la finalul unei actiuni reusite. Nu ar fi rau sa planuti o iesire cu partenerul, spre finalul zilei.



Varsator

Din pacate, multe din visele voastre frumoase care v-au leganat somnul in noaptea precedenta va lasa un gust amar la ivirea zorilor, pentru ca nu exista in realitate. Totusi, poate nu ar trebui sa va concentrati toata atentia asupra acestui aspect, ci, dimpotriva, sa cititi printre randuri, sa fiti atenti la mesajele transmise si, cine stie, poate veti gasi modalitatea de a pune in aplicare unele dintre aceste imagini mentale. Planul metafizic pare sa fie mult mai manifest, in cazul vostru, pe parcursul zilei de astazi. Este o zi potrivita pentru creatie, o zi potrivita sa va puneti la treaba creativitatea si abilitatile artistice.



Pesti

Astazi veti fi foarte versatili, din punct de vedere social, ceea ce va va aduce numeorase beneficii. Veti avea contacte cu persoane care va vor stimula din plin, din punct de vedere social si intelectual. Ca urmare, va fi greu sa nu fiti remarcati in cercurile in care veti activa. Este bine sa profitati de acest context favorabil, pentru a iesi in evidenta cu plusurile pe care le detineti. Pentru cei singuri, este o zi ideala pentru a cunoaste potentiali parteneri, pentru a pune bazele unei relatii sentimentale de lunga durata. Cei implicati deja intr-o relatie de cuplu pot, de asemenea, sa profite de aceasta zi, pentru a-si consolida relatia cu partenrul, pentru a indeparta eventuale neintelegeri si pentru a spori coeziunea in relatia sentimentala.