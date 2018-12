Pavel Filip, DETALII despre Târgul de Crăciun: Vom avea o ROATĂ PANORAMICĂ, iar Pomul de Crăciun este oferit de România

Târgul de Crăciun va fi organizat și în acest an de Guvern. Iarmarocul va fi deschis în perioada 15 decembrie - 15 ianuarie. Pomul de Crăciun va fi oferit de România, iar una dintre surprizele din acest an va fi o roată panoramică cu înălţimea de 20 de metri.



"Cu multă generozitate, prietenii noştri din România s-au oferit să ne aducă în dar acest Pom de Crăciun. Este şi un gest simbolic, pentru că anume anul acesta sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. Vizitatorii se vor distra la caruselul venețian, dar şi la cel mai mare patinoar. Una dintre surprize va fi o roată panoramică cu înălţimea de 20 de metri. Vom putea vedea imaginile frumoase ale Târgului de Crăciun. De asemenea, vom avea produse făcute manual, bucate tradiţionale şi vom savura gustul şi vom simţi aroma vinului fiert", a specificat Pavel Filip.



Potrivit şefului Executivului, şi în acest an, peste 5.000 de copii mai trişti ca noi se vor bucura de magia sărbătorilor de iarnă şi vor fi aduşi gratis la Târgul de Crăciun.



"Cu toţii ne bucurăm de Crăciun, dar trebuie să recunoaştem că cel mai mult copiii. Şi în acest an ne-am propus să facem sărbătorile mai calde şi mai luminoase pentru mii de copii defavorizaţi: copiii din centrele de plasament, copii cu nevoi speciale, din spitale, sau cei din regiunea transnistreană. Peste 5.000 de copii vor fi aduşi la Târgul de Crăciun cu suportul Guvernului şi se vor bucura gratis de tot ce avem la Târg şi desigur din Casa lui Moş Crăciun vor ieşi cu ceva dulce. Şi anul acesta vom sărbători acasă de Crăciun", a precizat Pavel Filip.



O altă surpriză din acest an va fi un colind scris de Brio Sonoris, care va fi imnul Târgului de Crăciun.



"Acasă de Crăciun se numeşte şi una dintre surprizele din acest an. Este vorba de un colind care a fost scris de Brio Sonoris special pentru acest Târg, care va fi şi imnul Târgului de Crăciun", a punctat Pavel Filip.



Târgul de Crăciun va fi amenajat, la fel ca şi anul trecut, pe strada 31 august, în perimetrul Bănulescu-Bodoni și Pușkin.



PUBLIKA.MD aminteşte că, anul trecut, Târgul de Crăciun a fost organizat în premieră, la inițiativa prim-ministrul țării, Pavel Filip şi a fost vizitat de peste un milion de oameni.



La iarmaroc au venit, cu susţinerea Guvernului, şi 5 400 de copii din familii nevoiașe.