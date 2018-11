Partidul „ȘOR” organizează tombolă cu 500 de bilete de avion pentru diaspora din Italia

Centrul de Reprezentare și Susținere a Concetățenilor de la Bologna, deschis la inițiativa Partidului „ȘOR” a anunțat o ofertă fără precedent pentru sărbătorile de iarnă. Pe pagina de Facebook a Centrului a fost postat un anunț privind inițierea unei loterii de anvergură, fiind puse la dispoziție 500 de bilete avia pentru cetățenii moldoveni care lucrează în Italia și vor să vină în vacanță în patrie, pentru a marca sărbătorile de iarnă alături de cei dragi și cu rudele, la ei acasă.



La concurs pot participa cetățenii care locuiesc la Roma, Milano, Bologna, Veneția și Torino. Pentru fiecare oraș sunt disponibile câte 100 de bilete.



Norocoșii, vor putea beneficia de câștig, adică o călătorie tur-retur (Italia-Moldova-Italia), în perioada 18 decembrie – 18 ianuarie. Potrivit Centrului, cererile pot fi depuse până la 8 decembrie curent. Cererile trebuiesc transmise la adresele electronice deschise pentru fiecare din cele cinci orașe în parte.



Toate informațiile necesare pentru a participa la tombolă sunt disponibile pe pagina de Facebook a Centrului



Organizatorii speră că această ofertă va reprezenta un cadou minunat pentru compatrioții noștri care sunt nevoiți să trăiască și să lucreze departe de rude și persoanele dragi.



Despre surpriza pregătită pentru diaspora moldovenească a fost anunțat marți, 27 noiembrie, la o conferință comună de presă a Centrului de Reprezentare și Susținere a Concetățenilor și a reprezentanților Partidului „ȘOR”, care sprijină acest proiect destinat concetățenilor. În particular, la conferința respectivă a mai fost menționat că în pofida tentativelor de blocare a activității Centrului din partea unor partide politice de dreapta, acesta își va continua activitatea, iar în cel mai scurt timp va face un anunț important referitor la o nouă activitate în sprijinul diasporei noastre.



Centrul de Reprezentare și Susținere a Concetățenilor de la Bologna, deja de un an desfășoară acțiuni cu caracter cultural și informativ, oferă sprijin juridic, dar și în alte domenii diasporei moldovenești și implementează programul de susținere a revenirii cetățenilor moldoveni în patrie. Doar la Orhei, potrivit informațiilor oferite de Centru, doar în decurs de câteva luni ale acestui an au revenit peste 50 de familii. Centrul a fost deschis la inițiativa primarului de Orhei, președintele Partidului „ȘOR”, Ilan Șor.



