Fie că e albă sau roșie, fasolea boabe are nenumărate beneficii pentru sănătatea noastră. E o sursă naturală de fibre și proteine. Are un indice glicemic scăzut, e bogată în fier. Fasolea elimină zahărul din organism și ține diabetul la distanță. Este o legumă indicată spre consum în mod special femeilor.



Fasolea are puțină grăsime și nu are colesterol deloc. Este indicată în meniul diabeticilor. O porție de fasole pe zi îi ajută pe bolnavii de diabet de tip 2 să ţină sub control nivelurile de zaharuri din sânge. Reduce riscul de infarct.



Fasolea e indicată diabeticilor datorită indicelui glicemic scăzut, dar și carbohidraților benefici. Are proteine slabe și fibre solubile, susține dr.Daniela Stan, medic de familie din Călăraşi. Fasolea e cunoscută și ca ”mâncător de zahăr”.



Fasolea elimină zahărul din organism



Este bogata în fibre vegetale care împiedică absorbția absorbţia zaharurilor şi reduc secreţia de insulină. Fasolea este o sursă de vitamina B, potasiu, seleniu, magneziu şi calciu.



Fierul ajută la transportarea de oxigen în sânge şi promovează dezvoltarea celulelor.

Fasolea ține diabetul la distanță



Magneziul are mai multe scopuri în organism. El susţine funcţiile musculare şi nervoase, menţine sistemul imunitar, îngrijeşte sănătatea oaselor şi a tensiunii arteriale. Mai ajută la metabolizarea energiei.



Fasolea - beneficii



– Ajuta la curatarea colonului.



– Previne distrugerea celulelor de catre radicalii liberi



– Intarzie imbatranirea.



– Imbunatateste digestia.



– Mentine inima sanatoasa.



Fasolea - informatii nutriționale 100 grame



– 62 kcal.



– Grasimi: 0.9 grame.



– Carbohidrati: 11.6 grame.



– Proteine: 5.2 grame.